Afrique: La CAF rétablit la CAN tous les deux ans et abandonne le format quadriennal

Dakar — Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé à "l'unanimité de rétablir" l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) tous les deux ans, revenant sur sa décision précédente d'instaurer un cycle quadriennal, a annoncé jeudi l'instance dirigeante du football africain, dans un communiqué.

Le 20 décembre dernier, à la veille du coup d'envoi de la CAN 2025, Patrice Motsepe avait annoncé à Rabat que la compétition se tiendrait désormais tous les quatre ans à partir de 2028, contre un rythme biennal jusque-là.

Lors de la Conférence stratégique de la CAF tenue le 9 octobre dernier à Santa Maria, au Cap-Vert, le patron du football africain avait annoncé que son instance envisage un retour à une édition tous les deux ans.

Selon la même source, "le rétablissement du cycle biennal s'explique par les incertitudes liées à la mise en place de la Ligue des Nations africaine, une nouvelle compétition panafricaine envisagée pour remplacer l'actuelle CAN".

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"Cette compétition nécessiterait plusieurs années avant de générer les ressources financières nécessaires au développement du football africain et à la compétitivité des compétitions continentales à l'échelle mondiale", a expliqué l'instance dirigeante du football africain.

"La décision du Comité exécutif de la CAF de rétablir l'organisation de la CAN tous les deux ans vise à faire progresser, à protéger et à promouvoir les intérêts du football africain et des 54 Associations membres de la CAF", a déclaré Patrice Motsepe, cité dans le communiqué.

Le président de l'instance continentale a également souligné la nécessité de "préserver les intérêts des joueurs africains évoluant dans des clubs hors du continent".

La prochaine édition de la CAN est prévue en 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Les éditions suivantes sont programmées en 2028, 2031 et 2033, selon le calendrier annoncé par la CAF.

Pour le président de la CAF, la CAN constitue également "un événement majeur de rassemblement des peuples africains, de la diaspora et des populations du monde entier autour de la richesse et de la diversité des cultures et traditions du continent".

La CAF estime que le retour au format biennal permettra de mieux répondre aux intérêts de ses 54 Associations membres et de renforcer le développement ainsi que la croissance du football africain.

Patrice Motsepe a toutefois indiqué que la phase finale de la CAN et celles des autres compétitions de sélections nationales des confédérations pourraient ne pas se tenir durant les années de Coupe du monde, conformément à la tradition de la FIFA.

La prochaine édition du Mondial est prévue en 2030. Elle sera co-organisée par l'Espagne, le Maroc et le Portugal.