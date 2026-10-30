Afrique: Le pays engagé à poursuivre ses efforts pour consolider le partenariat entre la Russie et l'Afrique

MOSCOU — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné, jeudi, l'engagement de l'Algérie à poursuivre ses efforts pour consolider les relations de coopération et de partenariat entre la Russie et les pays africains et les hisser à des niveaux supérieurs, sur la base du respect mutuel et de l'égalité, afin de garantir un partenariat équilibré et durable répondant aux priorités de développement du continent africain.

Dans une allocution lue par le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, à l'occasion de la tenue de la séance officielle du troisième Sommet Russie-Afrique à Moscou, le président de la République a souligné "l'importance de traduire la volonté politique commune en projets concrets et en résultats tangibles, à même de renforcer les échanges économiques et commerciaux, d'encourager les investissements et d'élargir les perspectives de coopération au service des intérêts communs des peuples russe et africains".

Dans ce contexte, le président de la République a mis en avant "la poursuite par l'Algérie de ses efforts visant à consolider les liens de fraternité et de solidarité avec les pays africains frères, à soutenir les processus de développement, l'échange d'expertises et le renforcement des capacités et à promouvoir la coopération Sud-Sud de manière à contribuer à la satisfaction des besoins de développement du continent et au renforcement de l'intégration entre ses pays".

Il a, en outre, évoqué "l'importance des projets intégrés et structurants contribuant au renforcement de la connectivité continentale, à leur tête la route transsaharienne, les projets d'interconnexion énergétique et de télécommunications, ainsi que le projet de gazoduc transsaharien (TGSP), lesquels s'ajoutent aux initiatives d'opérationnalisation de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf)".

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Le président de la République a également salué le rôle joué par la Russie dans "le renforcement de ses relations avec les pays africains et l'accompagnement des efforts du continent en faveur du développement socioéconomique et de la promotion de la coopération dans les domaines prioritaires".

Il a aussi relevé "l'importance des initiatives visant à élargir les domaines du partenariat russo-africain et à renforcer le dialogue et la coordination sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, au service de la paix et de la sécurité et de l'ancrage des fondements de la coopération internationale".

Le président de la République a, par ailleurs, rappelé "l'attachement de l'Algérie aux principes de la Charte des Nations unies et aux règles du droit international, notamment le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats, le règlement pacifique des différends et le respect du droit des peuples à l'autodétermination", réaffirmant "le soutien de notre pays au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination conformément aux décisions pertinentes de la légalité internationale".

Concernant les défis sécuritaires auxquels fait face le continent africain, le président de la République a insisté sur la nécessité d'adopter "une approche globale et intégrée en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, combinant le traitement sécuritaire et le traitement des causes profondes de ces phénomènes", rappelant les recommandations et initiatives qu'il a présentées, en sa qualité de Champion de l'Union africaine pour la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, en faveur d'une "approche continentale fondée sur la prévention, l'anticipation et le renforcement des capacités des Etats face aux menaces terroristes".

S'agissant de la réforme du système de gouvernance mondiale, le président de la République a réitéré son appel à "permettre au continent africain d'occuper la place qui lui sied sur la scène internationale", soulignant "la nécessité de réformer le Conseil de sécurité des Nations unies afin de garantir une représentation africaine juste et équitable dans le processus de prise de décision à l'échelle internationale, conformément à la position africaine commune, notamment le Consensus d'Ezulwini et la Déclaration de Syrte".

Le Sommet s'est achevé par l'adoption de trois documents : la Déclaration du troisième Sommet Russie-Afrique, le Plan d'action du Forum de partenariat Russie-Afrique 2027-2029 et la Déclaration sur les usages civils de l'intelligence artificielle.