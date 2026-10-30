Afrique: Qualification du CA à la phase de poules de La ligue des champions - L'heure est au redécollage

La qualification du Club Africain à la phase de poules serait, peut-être bien, un motif pour que l'équipe gagne encore plus en confiance, retrouve une identité et une beauté de jeu.

Juste après le démarrage de la saison footballistique 2026-2027, on avait dit que la nouvelle saison pourrait être bien tourmentée pour le Club Africain. On craignait, justement, qu'après le sacre de l'exercice écoulé, l'équipe retrouve, comme cela était le cas à plusieurs reprises, ses vieux démons.Des appréhensions justifiées par le changement controversé du cadre technique avec l'engagement de Kanzari, du départ de l'ossature de l'équipe championne et le recrutement de quelques « vétérans ». Mais cela ne nous a pas empêchés de lui accorder le bénéfice du doute en espérant que le nouveau technicien clubiste arrive à surprendre tout le monde et réécrire, ainsi, non seulement l'histoire du club mais aussi la sienne.

Et on avait affirmé, même, qu'il en avait la volonté et les moyens. Aujourd'hui, après plus de deux mois de compétition, le CA semble en nette évolution. Et même si l'équipe ne présente pas encore un jeu spectaculaire et fluide, elle arrive, tout de même, à être réaliste en privilégiant la discipline tactique et la bonne gestion des temps forts. Et on peut avancer que le coach clubiste a réussi, malgré quelques déchets ici et là, à imposer une nouvelle mentalité qu'on pourrait qualifier de gagnante, jusque-là.

La qualification à la phase de poules face au TP Mazembe après avoir éliminé, dans un premier temps, l'équipe malienne de Djoliba, un autre cador du football africain, confirme, à la fois, la progression de l'équipe et l'intelligence de l'entraîneur qui, faute d'individualités, a mis en place une approche de travail progressive, qui tient compte de certaines priorités. Une attitude qui lui a valu une certaine légitimité aussi bien auprès des responsables que des supporters.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Place au beau jeu

En effet, après toutes les réserves émises lors de sa nomination, Maher Kanzari a privilégié le travail pragmatique en misant, essentiellement, sur l'adaptation à l'adversaire, la solidité défensive avec un bloc imperméable et compact et un milieu combatif, faute d'être créatif. En effet, Maher Kanzari semble conscient que le réalisme initial sert, généralement, de fondement incontournable pour construire, plus tard, un jeu fluide et séduisant.

N'oublions pas que toutes les expériences ont, souvent, démonté qu'une équipe en confiance est, avant tout, une équipe libérée de toute pression, audacieuse, entreprenante et donc créative. Certaines analystes confirment, en effet, « qu'il est difficile de présenter un jeu flamboyant sans une ceinture de sécurité bien conçue ».

De ce fait, cette qualification pourrait constituer le point de départ pour un redécollage réel du CA.