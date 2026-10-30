Tunisie: Le CAB se déplace à Radès - Faire bonne figure!

Contre le CA, les Cabistes devront montrer un visage de gagneurs...

Il n'est pas question de se présenter en victime expiatoire en déplacement, aussi difficile soit-il. La leçon a été certainement retenue à la suite de ce fiasco à Sfax contre le CSS. Cet après-midi, les camarades de Alaâ Dridi évolueront plutôt sereins, leur confortable position au classement général le leur permettant... En effet, rien à perdre, tout à gagner! Une victoire à Radès contre l'adversaire clubiste les propulserait au sommet de la pyramide. Le CAB l'a fait par le passé, il n'y a aucune raison qu'il ne récidive pas.

Certes, il y a eu ce lundi «noir» où les Cabistes ont refusé de s'entraîner pour cause d'arriérés de salaires, mais ils ne céderont pas pour autant. Ils sont animés du désir de demeurer dans le sillage des équipes de tête. La séance d'entraînement du «lendemain de la grève» a montré un ensemble cabiste revenu à de meilleurs sentiments. Le staff technique a donc récupéré tout son effectif deux jours avant la confrontation de tout à l'heure et a dû axer son travail sur une préparation essentiellement psychologique devenue plus que nécessaire.

Les plus aguerris...

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Le CAB, qui est en train de réaliser des résultats plus que corrects en ce début de saison, voudra aller encore de l'avant.

L'entraîneur Mohamed Azaïez saura, à coup sûr, aligner les meilleurs du moment, notamment les plus aguerris dans le bon sens du terme et opter pour une formule de jeu adéquate. Si, contre l'ESHS, il a joué l'attaque à outrance, contre le CA, il va falloir être prudent et concentré sur son sujet jusqu'à la fin du match.

C'est ainsi qu'on verra Guessmi et Doukali( ou Bougatfa, voire Rhimi) occuper respectivement les flancs droit et gauche de la défense, alors que Amamou et Allala formeront la charnière centrale.

Un peu plus avant, Gueblia est le plus indiqué pour prêter main-forte devant ce duo et fera le trait d'union avec l'entrejeu composé probablement de Traoré, Ferchichi et Dridi ( ou Lamine Ba). Enfin, en attaque, le staff technique a beaucoup de choix, mais il devrait opter pour Chihi et Ayende ( ou Faty). La tournure que prendra la rencontre dictera à Mohamed Azaïez le coaching à effectuer.

Formation probable: Maktouf- Guessmi- Doukali( ou Bougatfa)- Amamou- Allala- Guebblia- Traoré- Ferchichi- Dridi ( ou Ba)- Chihi- Ayende- (ou Faty).