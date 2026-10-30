Tunisie: Foire nationale du livre tunisien - Traduire, transmettre et penser le savoir en arabe

Deux colloques ont mis en lumière les enjeux de la traduction littéraire et spécialisée, entre circulation des oeuvres, transmission des héritages et arabisation de l'enseignement.

Dans le cadre du programme culturel de la 5e édition de la Foire nationale du livre tunisien, qui se tient du 23 octobre au 1er novembre 2026 à la Cité de la culture, deux colloques organisés mardi 27 octobre ont abordé les enjeux de la traduction, de la circulation des oeuvres tunisiennes à l'étranger à l'arabisation du savoir scientifique.

Le livre tunisien traduit :

Un dialogue à construire

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Réuni à la salle Sophie Golli autour du thème « Le livre tunisien traduit », le premier colloque a interrogé la place de la traduction dans les échanges culturels et intellectuels entre les peuples. L'animatrice radio et journaliste francophone Emna Louzir a rappelé que la traduction, pratiquée depuis l'Antiquité, ne saurait se réduire à une transposition mécanique des mots. Elle suppose de préserver le sens, la forme et les dimensions esthétiques du texte originel, tout en tenant compte de ses références culturelles.

Entre fidélité au texte et liberté d'interprétation, traduire exige ainsi de trouver un équilibre pour prévenir les contresens et restituer la richesse de l'oeuvre. Au-delà de cet exercice, le traducteur contribue à faire émerger une culture du partage, affranchie des frontières linguistiques.

La professeur Maymouna Hached a, pour sa part, témoigné de son expérience de traductrice de l'espagnol vers l'arabe et le français, domaine dans lequel elle travaille depuis 1983.

Elle s'est notamment arrêtée sur sa traduction d'une partie de l'ouvrage du père Francisco Jiménez, consacré à la mission trinitaire en Tunisie, Colonia trinitaria de Túnez. Cet ecclésiastique, qui a vécu dans le pays de 1720 à 1735, a laissé une oeuvre d'environ 3.500 pages, dont 261 ont été traduites par l'universitaire. Ce travail met en lumière les difficultés propres à la traduction des sources historiques. Il ne suffit pas de restituer le contenu d'un texte : il faut également identifier les lieux, les noms et les fonctions dans leur contexte géographique et historique.

Des appellations anciennes, telles que « Hippo Zaritos » pour Bizerte, « Magherta » pour la Medjerda ou « Taborba » pour Tébourba, illustrent la nécessité de croiser les connaissances linguistiques et historiques. La transcription phonétique des noms d'origine hispanique constitue également un enjeu pour préserver la trace des personnages et de leur époque. La question de la diffusion de la littérature tunisienne à l'étranger a été abordée par Haïfa Trabelsi, spécialiste de la langue russe. Selon les données qu'elle a présentées, la traduction vers le russe demeure largement dominée par les langues européennes, notamment l'anglais, le français et l'allemand, tandis que l'arabe occupe une place marginale. Elle a évoqué seulement 29 titres arabes traduits, malgré une tradition de traduction qui remonte aux XIXe et XXe siècles.

Parmi les œuvres arabes diffusées en russe figurent Les Mille et Une Nuits, Kalila et Dimna, des recueils de poésie ancienne et des textes d'Al-Jahiz.La littérature tunisienne, quant à elle, a surtout bénéficié de traductions durant la période soviétique : 119 titres auraient été traduits entre 1958 et 1986. Quelques initiatives ont suivi, notamment autour des oeuvres de Mohamed Laroussi Métoui, dont Layal wa assanawat al-achr et le roman Halima. Selon l'intervenante, aucune traduction récente de la production littéraire tunisienne vers le russe n'a été réalisée. Un constat qui pose la question de la visibilité des auteurs tunisiens et de la nécessité de développer des politiques de traduction plus soutenues.

L'arabisation, au-delà de la maîtrise des langues

Le deuxième colloque, intitulé « La traduction spécialisée: au-delà de la maîtrise des langues », a donné la parole à l'universitaire Hamadi Ben Jaballah, professeur de philosophie moderne et de philosophie des sciences. Modérée par l'écrivaine et journaliste Wahida El-May, la rencontre a pris la forme d'un témoignage sur les étapes, les ambitions et les obstacles du projet d'arabisation de l'enseignement en Tunisie. Revenant sur ses premières expériences de traduction, alors qu'il était encore lycéen, le chercheur a retracé son parcours au sein de l'université tunisienne et les débuts de l'arabisation de la philosophie à la faculté du 9-Avril ainsi que dans l'enseignement secondaire.

Il a notamment évoqué le rôle du professeur Abdelwahab Bouhdiba, qui lui a ouvert de nouvelles perspectives dans ce domaine, et celui de Mahjoub Ben Milad, chargé d'enseigner la traduction après avoir commencé sa carrière par l'enseignement du français.

Son parcours l'a également conduit à exercer les fonctions de conseiller auprès du ministre de l'Éducation Mohamed El-Hédi Khélil et à superviser des commissions chargées de l'élaboration des programmes scolaires. Il a ainsi été associé aux préparatifs du projet d'enseignement de base, qui marquait une transformation de l'organisation traditionnelle de l'enseignement primaire. Pour Hamadi Ben Jaballah, l'arabisation de l'enseignement, du primaire au secondaire, n'a cependant pas abouti à un projet cohérent et durable. Les difficultés rencontrées ne relèvent pas, selon lui, d'une insuffisance de la langue arabe, mais plutôt de défauts de planification, d'une gestion inadéquate et d'un manque de continuité dans la mise en oeuvre des programmes entre les différents cycles éducatifs.

L'universitaire a également évoqué ses travaux de traduction scientifique, notamment celle de La Science et l'Hypothèse du mathématicien et philosophe français Henri Poincaré, qui lui a valu le Prix arabo-européen de traduction décerné par l'Alecso. L'ouvrage interroge la construction des connaissances scientifiques, le rôle des hypothèses dans l'élaboration des théories et les rapports entre mathématiques, science et réalité. Il rappelle que l'hypothèse n'est pas l'opposé de la science, mais l'un des ressorts de son évolution.

En revenant sur cette expérience, le chercheur a souligné le rôle de figures intellectuelles, telles que Mahmoud Messaâdi et Chedly Klibi dans le soutien à l'arabisation de la philosophie. Il a également rappelé l'importance des fascicules terminologiques élaborés dans le cadre de l'Alecso pour harmoniser la traduction des concepts scientifiques. En conclusion, Hamadi Ben Jaballah a insisté sur le rôle de la langue dans l'appropriation du savoir. Rappelant la place historique du grec et de l'arabe dans la transmission des sciences jusqu'au XVIIe siècle, il a défendu une conviction centrale : aucune société ne peut véritablement enraciner la science sans pouvoir la penser et l'enseigner dans sa propre langue.