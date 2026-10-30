Tunisie: Journées de l'investissement à Médenine - La Conect plaide pour des retombées durables de l'investissement dans le Sud

En marge de sa participation à la troisième édition des Journées de l'investissement à Médenine, organisée les 27 et 28 octobre à Zarzis sous le thème «Médenine, plateforme logistique et levier du développement économique », le président de la Conect, Aslan Berjeb, a déclaré à La Presse que ce thème porte une ambition concrète: mobiliser la position stratégique de Médenine pour développer son tissu économique, renforcer les complémentarités entre les gouvernorats du Sud et ouvrir davantage les entreprises tunisiennes sur la Libye, la Méditerranée et les marchés africains.

La Presse -- Il a souligné que le port et le parc d'activités économiques de Zarzis, connu comme la zone franche, constituent des atouts majeurs. Selon lui, les entreprises industrielles, technologiques et de services qui y sont implantées illustrent la capacité du territoire à accueillir des activités tournées vers l'international.

«Notre ambition est que chaque implantation fasse grandir un écosystème local», a-t-il affirmé, précisant qu'autour d'un industriel, d'un exportateur ou d'un opérateur logistique doivent pouvoir se développer des PME et des TPE tunisiennes : fournisseurs, sous-traitants, entreprises de maintenance, de transformation ou de services numériques. C'est ainsi, a-t-il expliqué, que l'investissement produit des retombées durables : des commandes pour les entreprises locales, un transfert de savoir-faire, des compétences nouvelles et des emplois qualifiés.

Aslan Berjeb a indiqué que les échanges ont également porté sur les conditions de cette dynamique : un foncier adapté, des procédures lisibles, un financement accessible, y compris pour la trésorerie, et un accompagnement vers les marchés. Pour lui, « attirer l'investisseur et permettre à l'entreprise locale de saisir les opportunités relèvent d'un même effort ».

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Il a ajouté que les projets présentés entre la deuxième et la troisième édition donnent corps à cette ambition, notamment dans le stockage et la transformation des céréales, ainsi que dans la valorisation énergétique des résidus de l'olive, des initiatives qui illustrent les possibilités de transformation locale et d'économie circulaire.

Le président de la Conect a enfin remercié les autorités, les organisateurs et les responsables du parc d'activités économiques de Zarzis pour leur accueil et leur mobilisation, ainsi que les entrepreneurs qui investissent dans la région. « Pour la Conect, la réussite de cette dynamique se mesurera aux entreprises qui grandissent, aux partenariats qui durent et aux perspectives qu'elle ouvre aux habitants de Médenine et de tout le Sud », a-t-il conclu.