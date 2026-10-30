Afrique: Club Africain - Zamalek - Quinze ans après une confrontation mouvementée, les retrouvailles au Caire

Quinze ans après la célèbre « bataille de la djellaba », le Club Africain et le Zamalek égyptien s'apprêtent à renouer avec une rivalité marquée par un épisode particulièrement tendu du football africain. Ces retrouvailles au Caire ravivent le souvenir d'une confrontation qui avait dépassé le simple cadre sportif et laissé une empreinte durable dans la mémoire des supporters des deux clubs.

Au-delà de l'enjeu sportif, cette affiche renvoie à un passé mouvementé, dans lequel la passion des tribunes et les tensions autour de l'arbitrage avaient contribué à faire de leur précédent duel un événement marquant.

La rencontre s'inscrit dans le cadre de la phase de groupes de la Ligue des champions d'Afrique 2026-2027. Le tirage au sort, effectué le 28 octobre, a placé les deux équipes dans le groupe B, aux côtés du MC Alger et des Tanzaniens de Young Africans. Le premier duel entre le Zamalek et le Club Africain est prévu au Caire, lors de la première journée, les 27, 28 ou 29 novembre, avant le match retour en Tunisie, prévu les 15, 16 ou 17 janvier.

Un précédent historique toujours dans les mémoires

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour comprendre la portée de ces retrouvailles, il faut remonter au 2 avril 2011. À l'époque, les deux clubs s'affrontaient en seizièmes de finale de la Ligue des champions d'Afrique. Vainqueur du match aller à Tunis sur le score de 4-2, le Club Africain abordait le déplacement au Caire avec un avantage de deux buts.

La manche retour a basculé dans la confusion dans les dernières minutes. Alors que le score était de 1-1, un but du Zamalek a été refusé pour hors-jeu, provoquant la colère d'une partie du public. Des supporters ont alors envahi la pelouse du stade du Caire, entraînant l'interruption de la rencontre. Les images d'un homme en djellaba blanche descendu sur le terrain ont donné à cet épisode son nom resté célèbre de « bataille de la djellaba ». Le Zamalek a été éliminé, tandis que les incidents ont entraîné des sanctions de la Confédération africaine de football (CAF).

Quinze ans plus tard, le contexte est différent, mais la dimension symbolique de cette confrontation demeure. Le Club Africain retrouvera un adversaire dont le nom reste associé à l'un des épisodes les plus controversés de son parcours continental. Pour le club tunisien, ce déplacement constituera aussi un test sportif face à une formation égyptienne habituée aux grandes échéances africaines.

La présence du MC Alger et de Young Africans rend par ailleurs la lutte pour la qualification particulièrement disputée. Dans ce groupe, chaque point pourrait peser lourd dans la course aux quarts de finale. Au-delà du souvenir de 2011, les deux clubs devront donc se concentrer sur leur objectif immédiat : réussir leur entrée dans la compétition et transformer ces retrouvailles historiques en avantage sportif.