Tunisie/Italie - Le navire-école Amerigo Vespucci fera escale à La Goulette

Le navire-école de la Marine militaire italienne, Amerigo Vespucci, fera escale au port de La Goulette du 31 octobre au 3 novembre 2026, dans le cadre du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et l'Italie, selon l'ambassade d'Italie en Tunisie.

Le trois-mâts arrivera avec à son bord 15 cadets de la Marine tunisienne ayant participé à sa récente campagne de navigation, illustrant la coopération entre les deux marines, indique la même source.

Cette escale témoigne des liens d'amitié entre les deux pays et leurs forces armées, ainsi que du dynamisme de leur partenariat bilatéral.

Construit au chantier naval royal de Castellammare di Stabia, en Italie, l'Amerigo Vespucci a été mis à l'eau le 22 février 1931. Il est le plus ancien navire encore en service au sein de la Marine militaire italienne, selon les informations publiées par la Marine italienne et le site officiel consacré au navire.

Au-delà de sa mission de formation des cadets, le voilier joue un rôle de représentation internationale et contribue au rayonnement de la Marine italienne à l'étranger. Il a effectué 87 campagnes de formation depuis son entrée en service, selon le site officiel de sa tournée mondiale.