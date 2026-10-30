Tunisie: GREEN FINANCE DAY - fédérer les acteurs pour accélérer le financement de l'entrepreneuriat vert en Tunisie

Education For Employment Tunisia (EFE-Tunisie) a réuni, mardi 27 octobre 2026, à Tunis, les acteurs de l'entrepreneuriat vert, de l'accompagnement et du financement à l'occasion de Green Finance Day. Cette rencontre vise à faire émerger des solutions concrètes pour faciliter l'accès à une finance verte inclusive, renforcer les partenariats et soutenir le développement des initiatives entrepreneuriales vertes en Tunisie.

Au-delà des échanges, la journée a été marquée par le lancement du Groupe national dédié à la finance verte. Sa première session de travail sera consacrée à la gouvernance, avec l'objectif de renforcer la coordination entre les acteurs et de favoriser le développement de mécanismes de financement plus durables et inclusifs.

Des échanges orientés vers des solutions et des partenariats

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Cet évènement a été réhaussé par la participation de son excellence Mme Fenja YAMAGUCHI-FASTING -- Ambassadrice du Royaume du Danemark en Tunisie. De même que de hauts représentants d'institutions publiques, d'organismes financiers, d'organisations d'appui aux entreprises, de startups et d'entrepreneurs verts. Le premier panel, « Collaborate to Scale Up », a porté sur l'évolution des chaînes de valeur et les mécanismes de financement innovants. Le second a examiné les conditions réglementaires et institutionnelles nécessaires au développement de la finance verte et au renforcement des capacités des acteurs.

C'est un évènement de collaboration, de connexion et de croissance qui a permis de rassembler tous les acteurs de l'écosystème autour de la réflexion aussi bien que de l'action à travers le groupe de travail national pour réellement instaurer des mécanismes de financement verts et innovants afin d'appuyer l'entrepreneuriat dans l'économie verte.

A cette occasion, Lamia CHAFFAI, CEO EFE-Tunisie a indiqué que des partenariats solides peuvent rapprocher le financement vert des jeunes entrepreneurs, des femmes et des entreprises situées dans les régions mal desservies de toute la Tunisie. »

Mohsen KAMEL, Senior Program Officer, programme Green Forward, SPARK a pour sa part annoncé que l'expérience nous a appris que la transition vers une économie verte, durable et inclusive se réalise lorsque tous les acteurs, publics, privés, investisseurs et société civile, travaillent ensemble vers un objectif commun. Voilà pourquoi cette journée est si importante : " La Tunisie est une pépinière de talents : elle compte des entrepreneurs innovants, une vision ambitieuse pour une transition verte et un écosystème dynamique d'organisations pour les soutenir. C'est précisément ce que nos programmes, tels que le DAPP - Youth Inclusive Entrepreneurship Programme, visent à renforcer. », a-t-elle précisé.

S.E. Mme Fenja YAMAGUCHI-FASTING, Ambassadrice du Danemark en Tunisie a déclaré que "la Tunisie ne pourra pleinement réaliser son potentiel de compétitivité sans mobiliser le talent et la créativité de ses jeunes. L'entrepreneuriat vert peut faire partie de la solution. Le développement des énergies renouvelables, la modernisation de l'agriculture, l'amélioration de la gestion de l'eau, la création de chaînes de valeur circulaires et le développement d'industries économes en ressources peuvent ouvrir de nouveaux marchés et générer de nouvelles opportunités d'emploi.".

Pour Sarah JORDAN TORP, Coordinatrice du programme DAPP, Chambre danoise de commerce, les prises de parole d'organisations d'appui, de startups et d'entrepreneurs verts ont permi d'enrichir les discussions grâce à la diversité des points de vue exprimés, au partage d'expériences concrètes et à la mise en commun de pistes de réflexion.

La journée a également été marquée par la signature de mémorandums d'entente et de conventions de partenariat, une master class destinée aux acteurs de l'accompagnement et du financement, ainsi que des temps de networking.

Une initiative inscrite dans une coopération multipartite

Green Finance Day est organisé par EFE-Tunisie dans le cadre du projet « Inclusive Green Finance to Support Green Entrepreneurship in Tunisia », mis en oeuvre en partenariat avec SPARK dans le cadre du programme Green Forward financé par l'Union européenne, et avec la Chambre de commerce danoise (DCC) à travers le DAPP Youth Inclusive Entrepreneurship Programme (YIEP), avec la collaboration technique de MedWaves.

La Fondation DAAM y a contribué en tant que Sponsor Gold et la CDC Tunisie, l'ATIC et le CBF ont fournit un inestimable appui à la réussite de cette journée.