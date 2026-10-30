Tunisie: Tourisme - L'offensive s'accélère pour reconquérir le marché russe

La Tunisie intensifie ses efforts pour ramener la fréquentation touristique russe à son niveau record de 600 000 visiteurs atteint en 2019. Présente au 3e Sommet Russie-Afrique à Moscou, la délégation tunisienne mise sur cette clientèle hautement stratégique, reconnue pour ses séjours longs de plus de dix nuitées, son engouement pour l'hôtellerie trois et quatre étoiles et sa forte consommation d'excursions culturelles, sahariennes et écologiques.

L'adaptation de l'offre hôtelière locale, marquée par le renforcement de la signalétique et du guidage en langue russe, accompagne une reprise nette des flux. Portées par l'augmentation des capacités aériennes, les arrivées sont passées de 35 000 en 2025 à 51 000 au 20 octobre 2026. Cette dynamique découle de l'entrée en service de Pyramids Airlines aux côtés de Nouvelair, élevant la desserte à 13 vols hebdomadaires depuis Moscou et Saint-Pétersbourg, ainsi que du redémarrage de connexions directes depuis la Biélorussie et l'Arménie.

La disponibilité de liaisons aériennes directes et sans escale demeure le facteur déterminant pour consolider ces résultats. Afin de lever les contraintes logistiques et faire face à la concurrence, la Tunisie préconise l'attribution de quotas de sièges aux voyagistes, l'ouverture de deux fréquences hebdomadaires par Tunisair vers l'aéroport de Tunis-Carthage et l'intensification des actions de promotion sur le salon MITT de Moscou.