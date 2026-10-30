Cote d'Ivoire: Une simulation nationale pour «apprendre à réagir» aux cyberattaques majeures

Comment réagir face à une cyberattaque massive ? Ces 28 et 29 octobre 2026, à Abidjan, plusieurs centaines de dirigeants, d'experts et d'étudiants participent à une simulation nationale grandeur nature. Le scénario : une entreprise est victime d'une cyberattaque, aux conséquences multiples. L'exercice, nommé Cyber.Ex, est piloté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi). L'objectif est de mieux préparer les organisations, publiques comme privées, à gérer les crises numériques, toujours plus nombreuses.

« Plusieurs services sont désormais touchés, les appels clients se multiplient », lance une voix diffusant un message alarmiste.

La cyberattaque du jour est fictive. Mais les menaces, elles, sont bien réelles. Énergie, finances, télécommunications font partie des secteurs les plus visés en Côte d'Ivoire, constate l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi), l'autorité chargée de sécuriser l'espace numérique national. Avec une attention particulière portée sur le paiement mobile.

« On n'en a jamais connu en Côte d'Ivoire »

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Le colonel Aly Samassi, directeur du Pôle opérations à l'Anssi, explique : « On paie de l'énergie par mobile money, tant électrique que pour le véhicule. Tout le monde est connecté. Une panne ou un incident cyber dans une entreprise qui est support de toutes ces activités-là, ça pourrait arriver. On n'en a jamais connu en Côte d'Ivoire. Le but de l'exercice, c'est d'apprendre à réagir à ce type de crise qui pourrait survenir demain. »

Réagir et entrainer les experts cyber aux menaces, toujours innovantes. Pour compliquer l'exercice, de fausses alertes ont été introduites au scénario. Godsent Muly, l'un de ces experts, ne s'est pas laissé surprendre. « Dans les analyses, on remarque une alerte en particulier qui ne correspond pas aux services de nos partenaires et ça nous permet de conclure qu'il s'agit en effet d'une cyberattaque en cours », souligne-t-il.

Depuis le mois de janvier, l'Anssi a recensé 147 vulnérabilités majeures au sein de diverses structures, ayant entraîné des fuites de données sensibles, des blocages de systèmes d'information et des demandes de rançon.