Maroc: Ligue 1 - L'international marocain Sofiane Diop veut s'offrir un meilleur avenir avec l'OGC Nice

interview

Buteur décisif lors de la victoire de Nice contre Brest vendredi 23 octobre en Ligue 1, Sofiane Diop espère avoir lancé sa saison. Lors d'un entretien organisé par la LFP, le joueur formé à Rennes évoque son statut de remplaçant, son évolution depuis ses débuts et son choix pour la sélection marocaine.

Sofiane Diop, vous avez inscrit votre premier but cette saison contre Brest (2-1). Pour vous, c'est une libération ou le vrai coup d'envoi de votre saison ?

On va dire, une « petite libération ». Ça fait du bien parce que c'est un but qui donne la victoire et qui donne énormément de confiance à l'équipe. Donc, je suis très heureux pour l'équipe et très heureux pour moi-même aussi, parce que ça engrange de la confiance pour tout le monde finalement.

Vous allez enchaîner vendredi 30 octobre face à Rennes, où vous avez été formé. Est-ce que le match a une saveur particulière pour vous ?

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Non, pas forcément. J'ai mon petit frère qui joue au Stade Rennais, donc j'ai toujours un peu cette attache à ce club. C'est mon club formateur, j'y ai passé trois ans, mais non, rien de particulier, ça fait quand même un moment que je suis parti de Rennes. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à ma carrière et tous mes formateurs. Après, sur le plan sportif, Rennes est une équipe qui carbure bien en ce moment et nous avons à coeur de remporter ce match, de pouvoir nous confronter à l'une des meilleures équipes actuelles de Ligue 1.

Quel regard portez-vous sur le joueur que vous étiez à Rennes et le joueur que vous êtes devenu aujourd'hui à Nice ?

Il est totalement différent. Je suis arrivé en Bretagne adolescent, à l'âge de 15 ans, plein d'insouciance, mais avec beaucoup d'envie d'apprendre là-bas, parce que c'est l'un des meilleurs centres de formation de France. L'encadrement est top, que ce soit sur le plan sportif ou sur le plan scolaire. La différence qu'il y a entre le Sofiane d'avant et le Sofiane de maintenant, c'est beaucoup plus de maturité et beaucoup plus d'expérience. Je ne sais pas le nombre de matchs en professionnel que j'ai à l'heure actuelle [près de 160, NDLR], mais tout ça, c'est le passage à Rennes, entre autres, qui m'a fait devenir le joueur que je suis à l'heure actuelle.

Pour revenir à votre début de saison à Nice. Vous avez joué huit matchs et vous avez été plus remplaçant que titulaire. Comment on gère le rôle de l'homme qui doit plus ou moins faire basculer le match en rentrant, comme vous l'avez fait à Brest ?

C'est sûr que je ne suis pas heureux d'être remplaçant. Mais je pense que le plus important, c'est d'avoir la bonne mentalité. Pouvoir apporter ce truc en plus, apporter une plus-value à l'équipe. Je travaille au quotidien à l'entraînement pour être titulaire. Ce que je sais pertinemment, c'est que, quand j'ai été titulaire, je n'ai pas été forcément performant. C'est ça qui m'a valu d'aller sur le banc. Je travaille au quotidien pour être titulaire. Si ça doit se faire, ça passera par des entrées déterminantes, comme face à Brest.

Vous êtes un joueur qu'on peut qualifier de technique, vous portez le numéro 10, un numéro qui est chargé d'histoire. Ça évoque quoi pour vous ?

Franchement, pas grand-chose. Je me focalise avant tout sur moi et sur mes performances. Ce n'est qu'un numéro, si je jouais avec le numéro 2 dans le dos, ça serait la même chose. J'ai certaines qualités de numéro 10, bien sûr, mais je pense que le poste de numéro 10 a un peu évolué. Le football, en règle générale, a évolué et il faut faire avec. Il faut prendre en compte les nouvelles exigences du football moderne : l'intensité, les courses, et un numéro 10, entre guillemets, doit être capable de pouvoir faire ce genre de choses maintenant.

Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont plus ou moins façonné votre vision du football ?

Ceux qui l'ont façonnée au poste de numéro 10, je dirais des joueurs comme Isco (international espagnol), qui est un peu dans le même profil que moi. J'essaie un peu de me référer aux joueurs qui ont un peu les mêmes qualités que moi. Isco ou, dans un registre un peu différent, Kevin De Bruyne. Après, j'ai certaines idoles comme Messi. J'aime beaucoup Neymar aussi. Mais ce ne sont pas forcément des joueurs que je regarde parce qu'ils me ressemblent.

Et dans le championnat de France, vous n'avez pas d'exemples qui vous viennent en tête ?

À l'heure actuelle, non, il n'y a pas forcément une référence à ce poste. Il y a des joueurs qui ont et qui avaient les mêmes qualités que moi. Je pense à Yann Gboho, qui est parti à Coventry. Il y a aussi un joueur comme Pablo Pagis (Paris FC). J'aime bien ce style de joueur. Je dois en oublier un peu. Même un joueur comme Ousmane Dembélé, qui joue un peu neuf, un peu électron libre, j'aime bien ce type de joueur.

Vous avez subi plusieurs blessures depuis le début de votre carrière, dont une qui vous a éloigné des terrains pendant neuf mois. Quand une blessure vient briser un élan, où est-ce qu'on va puiser la force mentale pour ne pas baisser les bras ?

Ce qu'il faut déjà retenir, c'est qu'il faut mesurer la chance qu'on a quand on est sur le terrain en bonne santé. Je pense que c'est primordial. J'ai été blessé longtemps et je sais ce que c'est. C'est pour ça que j'essaie de profiter au maximum quand je suis sur le terrain. Quand on est blessé, il faut se fixer des objectifs et des étapes. Bien sûr, il y a une temporalité qui est forcément obligatoire et on ne peut pas la réduire. Il faut être fort mentalement et se fixer des objectifs, des étapes, et les franchir avec succès les unes après les autres. C'est comme ça qu'on tient le coup. Il y a aussi l'environnement, la famille, les amis, le club, ce sont des liens qui permettent de tenir le coup.

Vous êtes né en France d'un père sénégalais et d'une mère marocaine. Comment cette triple culture a construit l'homme et le joueur ?

C'est une chance de pouvoir être né en France de parents sénégalo-marocains. Ça fait grandir. J'ai l'habitude d'aller au Sénégal, au Maroc. J'ai de la famille aux deux endroits et ce sont des cultures différentes, et j'apprends tout le temps. Je vis en France, mais c'est toujours important de se ressourcer, d'aller voir autre chose que notre quotidien et, qui plus est, quand on a de la famille là-bas, on passe de très bons moments. C'est ce qui fait la personne et le joueur que je suis à l'heure actuelle.

Qu'est-ce que vous avez de plus sénégalais ou marocain ?

C'est différent, il n'y a pas de plus ou de moins. Je prends de chaque côté. Franchement, c'est différent. Je connais depuis des années et je suis très heureux d'aller voir mes deux familles au Sénégal et au Maroc, il n'y a pas de point plus important que d'autres. Si, il fait plus chaud au Sénégal. Si on regarde sur l'année complète, il fait plus chaud qu'au Maroc (rires).

Entre la France, le Maroc et le Sénégal, en 2023, vous avez dû choisir de porter le maillot marocain. Qu'est-ce qui a provoqué ce déclic ?

Je voulais apprendre davantage la culture marocaine, parce que c'est vrai que j'étais beaucoup habitué à aller au Sénégal et j'avais envie de me rapprocher de ma culture marocaine. Ça a été un choix très difficile, mais ça n'enlève en rien à mon amour pour le Sénégal. Je suis Sénégalais, donc, dans ma tête, il n'y a pas de question. Mais pour le choix de la sélection, il fallait faire un choix et j'ai décidé de choisir le Maroc.

Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez fait vos premiers pas au Maroc ?

De la fierté, pour tout le monde, pour ma famille, pour mes amis. Non, je suis très heureux d'avoir choisi le Maroc.

Quels sont vos objectifs avec les Lions de l'Atlas ?

Mon objectif, c'est déjà d'être performant tout le temps. Mes performances en club sont importantes. Il y a énormément de concurrence chez les Lions de l'Atlas et il faut être performant dans son club pour aller en sélection. Je sais ce qu'il me reste à faire maintenant.