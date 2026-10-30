Mali: L'enseignement supérieur paralysé par une grève

Au Mali, les établissements d'enseignement supérieur de tout le pays sont paralysés par une grève des enseignants-chercheurs. Le mouvement a commencé le 26 octobre et doit durer jusqu'à la fin de la semaine, à l'appel du syndicat national du secteur (CEN-SNESUP), qui réclame le versement d'une prime de recherche prévue depuis près de dix années mais jamais versée.

Bamako, Ségou, Sikasso... La quasi-totalité des universités et autres établissements d'enseignement supérieur du Mali comptent 80 à 100% de grévistes, de source syndicale. Des chiffres « crédibles » ou « exagérés », selon les différents chercheurs joints par RFI, qui confirment tous cependant que le mot d'ordre est très massivement suivi.

Un décret adopté en 2017 prévoit le versement aux enseignants-chercheurs d'une prime de recherche, qui doit leur permettre de réaliser, publier et diffuser leurs travaux. Près de dix ans plus tard, cette prime n'a jamais été payée. Son montant n'a même jamais été fixé et les enseignants-chercheurs doivent eux-mêmes « mettre la main à la poche », comme l'a expliqué dans les médias nationaux Namamoudou Keita, secrétaire administratif du Syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (CEN-SNESUP).

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Les enseignants-chercheurs maliens exigent donc le versement de cette prime, incluant les années d'arriérés. Ces derniers mois, leur syndicat a sollicité le gouvernement, le Conseil national de transition (CNT) - organe législatif du régime en place - et même la présidence, en vain. L'année dernière, ils avaient déjà fait grève pendant plusieurs semaines. Des discussions avaient été relancées avec les autorités de transition, qui n'ont donc jamais abouti.

Depuis lundi 26 octobre, le ministère malien de l'Enseignement supérieur n'a fait aucune déclaration sur la grève en cours et, de source syndicale, n'a entamé aucune démarche pour régler la situation. Sollicité par RFI, le ministère de l'Enseignement supérieur n'a pas donné suite. La grève des enseignants-chercheurs doit durer jusqu'au vendredi 30 octobre au soir. Et peut-être au-delà, si aucune réponse ne leur est apportée.