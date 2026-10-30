Sud-Soudan: Riek Machar dénonce un «procès politique» et rejette les accusations

Au Soudan du Sud, le procès de l'ancien vice-président Riek Machar et de sept autres membres de son parti a commencé en septembre 2025. Ce mercredi 28 octobre s'est tenue la 125e audience lors de laquelle Riek Machar a témoigné pour la troisième fois. Opposant au président Salva Kiir, avec qui il avait signé un accord de paix en 2018, Riek Machar a été placé en résidence surveillée en mars 2025. Il est accusé d'avoir fomenté des attaques contre une caserne de l'armée sud-soudanaise à Nasir, dans le nord-est du pays, ayant fait plus de 250 morts parmi les soldats de l'armée. Il clame son innocence.

C'est le 7 octobre, après plus d'une année de procédure, que Riek Machar a entamé sa déclaration de défense face au tribunal spécial chargé de statuer sur sa responsabilité dans les attaques de Nasir. Il a dénoncé un « procès politique » et a critiqué l'affiliation explicite de l'un des procureurs au parti de Salva Kiir, le SPLM. Il a par la suite nié avoir ordonné aux jeunes combattants de l'Armée blanche, une milice nuer, de prendre d'assaut la caserne de Nasir en mars 2025.

Riek Machar a rappelé ses efforts pour tenter d'apaiser les tensions. Il a tenu à remettre ces événements dans leur contexte en évoquant l'irruption de combats dès le mois de janvier 2025 entre les forces des signataires de l'accord de paix dans plusieurs régions.

Selon lui, « c'était en fait le début de la déclaration d'un redémarrage de la guerre ». Riek Machar dénonce en effet un projet « d'abrogation de l'accord de paix, projet qui a aujourd'hui abouti », a-t-il lancé, lui qui a été démis de ses fonctions le 22 septembre avec la dissolution par le président Salva Kiir du gouvernement d'union formé en vertu de l'accord de paix de 2018. Riek Machar doit continuer sa déposition lundi 2 novembre.

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