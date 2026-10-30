Congo-Brazzaville: «On cherche de l'essence partout» - Le pays face à des difficultés d'approvisionnement en carburant

Petit pays d'Afrique centrale, troisième producteur de pétrole en Afrique subsaharienne, le Congo-Brazzaville fait cependant face à une importante difficulté d'approvisionnement en produits pétroliers raffinés. Depuis pratiquement un mois, il est très difficile de faire le plein dans les stations-essence. Et les revendeurs à la sauvette font la loi.

Jonas, 57 ans, a bravé la pluie pour venir attendre la livraison de carburant dans l'une des deux stations-service du quartier Kombo au nord de Brazzaville. Une attente sans suite.

« On cherche de l'essence partout, mais on n'en trouve pas. Et ça c'est à cause de la façon de faire des gestionnaires des stations. Nous voulons bien acheter de l'essence avec notre argent. Mais même si tu as de l'argent, tu n'auras pas de carburant », se lamente-t-il au micro de notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial.

Debout à côté d'une pompe à essence qui ne tourne pas, Béranger est en colère : « Vraiment, en tout cas, sans vous mentir, le carburant est devenu très difficile. On est foutus. On vient là [dans les stations, NDLR], on retourne à la maison. Les camions sont garés », témoigne-t-il.

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À environ un kilomètre de là, Alain, 36 ans, un autre chauffeur de taxi a abandonné son véhicule et cherche du carburant avec un bidon de 25 litres : « Je suis en train de chercher le carburant. Je n'ai pas trouvé. Là-bas, ils étaient en train de vendre, mais dès qu'on est arrivé, ils nous disent que le carburant est fini. C'est pour cela qu'ils ont coupé. Donc, c'est compliqué », déplore-t-il.

Chez les revendeurs à la sauvette, le litre du carburant coûte trois voire quatre fois plus cher que dans les stations classiques. Une source contactée au ministère des Hydrocarbures n'a pas souhaité donner d'explications au sujet de la rareté des produits pétroliers à la pompe.

Un manque sur le long terme

Cela fait plusieurs semaines que le quotidien de très nombreux Congolais est touché par ces difficultés d'approvisionnement. Mais vu les causes à l'origine de la situation actuelle, pour l'analyste économique Alphonse Ndongo, le manque de carburant va se faire sentir encore longtemps. Car en principe, pour répondre à la demande nationale, l'unique raffinerie du pays (la Coraf) doit en fournir 60 %, le reste est importé. Mais la Coraf a été à l'arrêt pendant un mois, du 8 septembre au 8 octobre, et plusieurs autres facteurs fragilisent cet équilibre théorique :