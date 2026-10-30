Mali: L'armée et l'Africa corps russe déciment plus de 200 têtes de bétail près de Diéma

Au Mali, plus de 200 boeufs et moutons ont été tués mercredi 28 octobre par l'armée malienne et ses partenaires russes de l'Africa Corps à Mangara, commune de Dioumara, cercle de Diéma, dans la région de Nioro du Sahel. Des habitations ont également été incendiées. C'est le deuxième incident similaire en huit jours. Les jihadistes du Jnim, liés à al-Qaïda, sont notoirement présents dans la zone. Ces têtes de bétail sont l'unique moyen de subsistance des communautés d'éleveurs.

Les images transmises à RFI montrent des dizaines et des dizaines d'animaux gisant à terre, morts ou agonisant. Mercredi au petit matin, dans les hameaux de Mangara, environ 150 boeufs, 80 moutons et chèvres ainsi que des ânes ont été abattus, tués par balles par les soldats maliens et leurs partenaires russes de l'Africa Corps, les plus nombreux, d'après plusieurs témoignages.

Plusieurs dizaines d'habitations ont également été incendiées, selon les informations recoupées par RFI auprès d'habitants, de l'entourage des éleveurs ayant perdu leurs animaux et de représentants communautaires peuls. « Les maisons, les vêtements, la nourriture, même les charrettes... Ils ont tout brûlé », témoigne un villageois encore sous le choc et qui explique s'être caché en brousse, comme beaucoup d'autres.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Tout juste une semaine plus tôt, le mercredi 21 octobre, les FAMa et leurs partenaires russes avaient déjà tué une centaine d'animaux et brûlé environ soixante cases à Moussassere, une commune de Dianguirde dans la même zone proche de Diéma. Le mois dernier, deux chasseurs traditionnels dozos accusés par les jihadistes du Jnim de collaborer avec l'armée avaient été assassinés. « Ces opérations militaires constituent-elles une forme de représailles ? », s'interroge une notabilité locale.

Le bétail, une ressource vitale

En tout état de cause, le bétail est une ressource vitale pour les communautés peules d'éleveurs. D'autres cas d'exécutions ou de vols d'animaux par l'armée malienne et l'Africa Corps russe, mais aussi par les jihadistes du Jnim, ont déjà été documentés.

L'armée malienne n'a pas communiqué sur cette opération et, sollicitée par RFI, n'a pas donné suite.