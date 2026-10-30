Le 8 octobre 2018, le Sénégal était choisi pour accueillir la 4e édition des Jeux de la jeunesse (JOJ) d'été, en 2022. Un tout premier événement olympique sur le continent. La pandémie de Covid-19 étant passée par là, ces JOJ ont été reportés. Ils vont donc se dérouler à Dakar, Diamniado et Saly du 31 octobre au 13 novembre 2026. Un moment charnière pour les Sénégalais et les 2700 athlètes de moins de 18 ans attendus au pays de la Teranga. Moment que vous présente RFI avec une édition spéciale à réécouter.

Les Jeux olympiques de la jeunesse 2026 débutent ce 31 octobre, même si quelques rencontres de baseball ont lieu ce 30 octobre. Le premier événement olympique en Afrique va officiellement démarrer à Diamniadio, ville située à une trentaine de kilomètres de Dakar, où se déroulera la cérémonie d'ouverture des JOJ, au stade Abdoulaye-Wade.

À quelques pas de là, le village des athlètes, installé sur le campus de l'Université Amadou Mahtar Mbow, accueille la grande majorité des quelque 2700 jeunes sportifs et sportives.

Avec ses 136 sélectionnés, le pays-hôte est de loin le plus représenté, devant la France, souligne notre envoyé spécial Christophe Diremszian. Et quelques-uns d'entre eux ont reçu la visite d'illustres aînés, des ambassadeurs des JOJ, venus pour un moment de partage et de soutien.

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« La chance, l'honneur et le privilège de participer à ce moment historique »

Dans l'espace détente du village, six ambassadeurs ont ainsi pris la parole pour encourager une vingtaine de membres de la délégation sénégalaise, attentifs au discours inaugural d'Amadou Gallo, le patron de la Basketball Africa League, compétition créée en 2019 par la NBA et la Fédération internationale de basket.

« Vous avez la chance, l'honneur et le privilège de compétir dans ce moment historique, lance le Sénégalais, dirigeant emblématique du sport africain. Amusez-vous bien ! Vous avez l'opportunité de vraiment tracer un destin pour vous-même, vos familles. Mais l'important, c'est ce que vous représentez, les valeurs qui vous ont amené ici. Gardez-les ! »

Saly Sarr, triple sauteuse médaillée de bronze aux Mondiaux 2026 d'athlétisme en salle, espère que la relève suivra ses traces, en respectant quelques principes de base : « Moi, ce que je leur conseille, c'est ce que je me conseille à moi-même chaque fois : continuer à travailler, être persévérants et être surtout déterminés. S'ils sont conscients de ça, ils pourront vraiment gagner de nombreuses médailles. »

De l'or et des podiums. Habi Barro, joueuse de futsal, en rêve et elle est honorée de la venue de modèles inspirants. « C'est une fierté parce qu'ils sont venus nous dire un mot qu'on n'avait pas entendu jusqu'à présent. On va mieux s'adapter pour la compétition », promet-elle.

Large vainqueur au nombre de selfies en fin de session, la star sénégalaise de TikTok, Khaby Lame, héros d'une génération prête à donner le meilleur d'elle-même pour son pays.

La capitale sénégalaise a tenté de faire peau neuve

Les disciplines qui permettront aux jeunes Sénégalais de briller seront nombreuses durant cette quinzaine olympique : athlétisme, lutte de plage ou encore skateboard, rugby à 7, escrime, break dance ou gymnastique.

Des compétitions qui se dérouleront sur huit sites répartis dans trois villes : Dakar la capitale, Diamniadio la ville nouvelle à une trentaine de kilomètres du centre-ville, ou encore la station balnéaire de Saly à 80 kilomètres au sud, sur la côte.

Pour ce premier événement olympique sur le continent africain, la capitale sénégalaise a tenté de faire peau neuve, jusqu'à la veille de ces JOJ, avec l'installation de matériel sportif sur la corniche ou encore de luminaires, souligne notre correspondante à Dakar, Léa-Lisa Westerhoff.

Ces derniers mois, les autorités ont mené tous azimuts des travaux de réhabilitation des infrastructures existantes. Il y a d'abord la rénovation du Stade Iba-Mar-Diop, depuis près de deux ans, dans le quartier central et grouillant de la Medina. Stade qui accueillera l'athlétisme, le rugby à 7 et le taekwondo. Il y a aussi la restauration de la piscine olympique en plein air de Dakar, qui verra notamment les jeunes nageurs parcourir les 50 mètres de longueur de son bassin olympique, entièrement remis à neuf.

Restent les deux enceintes modernes se trouvant dans la nouvelle ville de Diamniadio : le stade Abdoulaye-Wade, dont l'architecture s'inspire de l'Allianz Arena de Munich et qui abrite traditionnellement les matches de l'équipe nationale de football du Sénégal. Outre la cérémonie d'ouverture des Jeux samedi, elle abritera que les épreuves de tir à l'arc. À un kilomètre de là, la Dakar Arena, inaugurée en 2018, verra se dérouler les épreuves de badminton et de futsal.

Une quatrième édition de ces JOJ qui va cependant s'ouvrir dans un Sénégal lourdement endetté et grevé par une crise économique et politique.

Aux JOJ 2026, la Chine veut également briller hors des terrains sportifs Après Singapour en 2010, Nankin (Chine) en 2014 et Buenos Aires (Argentine) en 2018, c'est au tour du Sénégal d'organiser les JOJ d'été. Soixante-six jeunes athlètes chinois y sont attendus. Avec 50 filles, 16 garçons présents dans 21 disciplines, la Chine arrive en force à Dakar. Habituée des podiums, elle avait dominé les Jeux olympiques de la jeunesse organisés chez elle en 2014.

Mais en 2026, pour Pékin, l'enjeu dépasse largement le nombre de médailles, souligne notre correspondante Clea Broadhurst. La Chine veut aussi montrer lors de ces Jeux qu'elle est capable d'être une influence sportive, diplomatique et technologique en Afrique.

Cette année, Pékin envoie non seulement ses champions mais elle a aussi participé à la formation de ceux du pays hôte : près d'une centaine d'athlètes sénégalais ont ainsi bénéficié de stages d'entraînement en Chine.

Autre symbole fort : le wushu, art martial chinois qui fait son entrée au programme olympique. Des entraîneurs chinois se sont même rendus au Sénégal pour former des pratiquants locaux.

On retrouve aussi l'influence chinoise en coulisses de ces JOJ. Le géant Alibaba a participé à une partie de l'infrastructure numérique de l'événement, en projetant de laisser au Sénégal un système informatique qui pourra être utilisé bien après la compétition.

Du sport, de la technologie, de la coopération : voici les différentes cordes de Pékin, qui cultive depuis des années ses relations avec le continent africain.

À Dakar, la Chine mise sur les médailles mais aussi sur la diplomatie, avec en ligne de mire, une influence qui doit perdurer après la fin de ces Jeux.

Une édition spéciale préparée par Laurent Correau, présentée par Clotilde Dumay, avec la participation de Thierno Cissé, directeur adjoint exécutif des opérations au sein du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (Cojoj), de Fanta Diallo, directrice de l'Engagement et de la mobilisation du Cojoj, Oumy Diop, ambassadrice Dakar 2026 et plusieurs fois médaillée aux championnats d'Afrique en natation, l'envoyé spécial de RFI Christophe Diremszian, et les correspondantes de RFI à Dakar Léa-Lisa Westerhoff et Pauline Le Troquier.