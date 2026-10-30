Tunisie: Viande ovine - Entre 38 et 60 dinars le kilo, les prix expliqués par les bouchers de Sfax

Le kilogramme de viande ovine de bonne qualité se vend entre 55 et 60 dinars en Tunisie, tandis que les prix compris entre 38 et 40 dinars concerneraient, selon les estimations des professionnels, des animaux pesant au moins 35 kg, a indiqué Mongi Kamel, président de la Chambre régionale des bouchers de Sfax.

Intervenant hier soir sur Diwan FM, le responsable a rappelé que les prix de la viande rouge sont libéralisés et dépendent, par conséquent, de la loi de l'offre et de la demande.

Mongi Kamel s'est toutefois interrogé sur les prix particulièrement bas pratiqués sur le marché de la viande ovine, dans un contexte marqué, ces dernières années, par une hausse des prix de la viande rouge et une diminution du cheptel en Tunisie.

Le président de la Chambre régionale des bouchers de Sfax a, par ailleurs, appelé les consommateurs à privilégier les points de vente connus, qui respectent les règles d'hygiène et de sécurité sanitaire.

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Il a notamment mis en garde contre l'achat de viande auprès de commerces où des opérations d'abattage sont réalisées sur place, au lieu de recourir aux abattoirs municipaux soumis aux contrôles sanitaires.

Le responsable professionnel a insisté sur la nécessité de vérifier la provenance de la viande ainsi que les conditions d'abattage des animaux, afin de limiter les risques pour la santé des consommateurs et de garantir le respect des normes sanitaires.