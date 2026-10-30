Tunisie: Le ST entend se ressaisir face à l'ESZ - Après la chute, le sursaut ?

Solidité défensive, animation offensive et complémentarité, le Stade foulera la pelouse du Hedi Ennaifer pour valider face à l'ES Zarzis.

Suite à deux clean-sheets, du côté d'Hammam-Sousse et de Métlaoui, le Stade Tunisien a plié face à l'USBG dans son fief de Ben Guerdane. A la relance donc, le ST tentera de rebondir aujourd'hui dans son bastion du Hedi Ennaifer face à l'Espérance Sportive de Zarzis, un onze inconstant jusque-là et qui n'a pas fait long feu en préliminaires de C3. Ce faisant, quel plan de jeu bardolais face à l'ESZ? Un plan qui repose sur l'intégration d'une nouvelle identité collective des plus agressives, une densification du milieu de terrain pour confisquer le ballon et le blocage des transitions rapides de l'adversaire, et, enfin, une attaque où le titulaire d'hier n'a pas forcément gagné ses galons pour être le premier de cordée aujourd'hui.

Des postes au mérite

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Aujourd'hui, pour cette rencontre à domicile, la priorité stadiste reste de stabiliser le bloc tout en exploitant les forces offensives de l'équipe. Le tout sur fond d'une agressivité immédiate à la perte du cuir et d'une récupération-relance vers les ailes, là où les Saafi, Baraket Hmidi (dans un nouveau rôle) et Wael Ouerghemi tenteront de déborder pour non seulement écarter le bloc défensif adverse, mais aussi servir la pointe Amadou Ndiaye. Ainsi, la recrue Fakhreddine Ben Youssef peut prendre place sur le banc s'il n'est pas au mieux de ses possiblités.

C'est un signal, un message clair, les postes s'attribuent au mérite du côté stadiste avec une défense articulée autour des deux axiaux Raed Derbali et Skander Sghaier, Aziz Saihi à gauche et Fedi Abdi à droite compléteront le quatuor défensif. Au milieu, aux côtés du pivot Papa Diop, le milieu offensif sénégalais Mam Thioum tentera de combiner avec Saafi, Ouerghemi et Hmidi, un trident appelé aussi et surtout à mettre la pointe Ndiaye dans de bonnes conditions de conclure.