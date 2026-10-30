Tunisie: Coopération diversifiée et souveraineté garantie

La Tunisie nouvelle confirme ses orientations pour la mise en oeuvre d'une coopération internationale diversifiée afin d'asseoir une dynamique économique loin de toute dépendance à des blocs bien déterminés, mais consacrant la diversification des partenaires dans un cadre bilatéral ou multilatéral ayant pour devise "gagnant/gagnant".

En effet, une semaine à peine après la décision d'établir un nouvel accord avec l'Union européenne (UE), notre pays, représenté par la Cheffe du gouvernement, qui est accompagnée du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, effectue, sur instructions du Président de la République, une visite officielle en Fédération de Russie les 27, 28 et 29 octobre 2026, afin de participer aux travaux du 3e sommet Russie-Afrique, programmé sur deux journées, à savoir les 28 et 29 octobre à Moscou.

A noter que, selon Moscou, la Tunisie est considérée, à la veille de ce 3e forum, comme étant parmi les plus importants partenaires commerciaux africains de la Fédération de Russie dont les échanges ne cessent de progresser, atteignant pas moins de 27 milliards de dollars en 2025, sans oublier que l'essentiel des tractations est réalisé avec quatre pays d'Afrique du Nord, en l'occurrence la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte et le Maroc.

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De plus, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a tenu à mettre en exergue la place de l'Afrique présentée comme étant un « acteur clé » de la politique étrangère russe grâce à une coopération reposant sur l'égalité souveraine, le respect réciproque et les intérêts mutuels.

Dans le même ordre d'idées, la Russie se dit, désormais, solidaire des États africains dans leur volonté d'instaurer un ordre mondial plus équitable tout en veillant à éliminer les inégalités sociales et économiques dans la mesure où il s'avère de plus en plus indispensable de soutenir l'affirmation de l'Afrique comme étant un centre distinct et influent du développement mondial.

Il convient de noter, par ailleurs, que les deux parties, russe et africaine, sont décidées à renforcer la coopération économique dans le commerce, l'investissement, les infrastructures, l'énergie, la technologie et l'enseignement, outre l'approche prônée, aussi bien par la Russie que par l'Afrique, en vue de trouver des solutions adaptées à chaque pays, dans le respect de sa souveraineté.

Le sommet Russie-Afrique vient donc conforter les positions des pays du continent africain, en général, et de la Tunisie, en particulier, dans l'objectif de mettre en relief le souci de réaffirmer la souveraineté économique, le développement du capital humain tout en garantissant le rôle des technologies et de l'innovation dans l'amélioration de la qualité de vie.