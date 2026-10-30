Tunisie/Indonésie - Consolider les liens historiques et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération

À l'occasion de la célébration du 81e anniversaire de la République d'Indonésie, les relations tuniso-indonésiennes ont été mises à l'honneur à travers des appels à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines économique, culturel, universitaire et touristique. L'ambassadeur d'Indonésie en Tunisie, Zuhairi Misrawi, et le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, ont souligné l'importance des liens historiques entre les deux pays et la nécessité de les traduire en projets concrets, au bénéfice de leurs populations.

Au-delà du cadre diplomatique, les interventions ont mis en lumière plusieurs leviers de rapprochement entre Tunis et Jakarta, de la promotion des échanges commerciaux à la mobilité étudiante, en passant par la valorisation du patrimoine intellectuel et le développement des relations humaines.

Pour Mustapha Ferjani, les relations entre les deux pays reposent sur un héritage historique qui mérite d'être entretenu et approfondi. Le ministre a rappelé la solidité des liens de fraternité unissant les deux peuples, tout en soulignant l'intérêt de diversifier les domaines de coopération. Les secteurs économique, commercial, sécuritaire, culturel, universitaire et bien évidemment de la santé figurent notamment parmi les axes susceptibles de donner un nouvel élan à ce partenariat.

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Il a également insisté sur la portée de la coopération entre les pays du Sud, dans un contexte où les échanges internationaux peuvent contribuer à la dignité humaine, à l'équité sociale et au développement économique.

La culture et le dialogue intellectuel comme passerelles

Dans son intervention, Zuhairi Misrawi a accordé une place importante à la diplomatie culturelle, présentée comme un moyen de rapprocher les sociétés et de mieux faire connaître leurs patrimoines respectifs.

L'ambassadeur a notamment évoqué les initiatives menées autour de la culture indonésienne en Tunisie, avec des activités culturelles, économiques et scientifiques organisées du 1er au 7 juillet 2026. Des actions environnementales, dont le nettoyage des rues, ont également été mentionnées, témoignant de la volonté de donner une dimension citoyenne à ces initiatives.

La coopération culturelle s'est aussi illustrée dans le domaine du livre et de la pensée. Le diplomate a fait référence à des ouvrages consacrés à l'islam, à la philosophie indonésienne du Pancasila(fondée sur cinq principes) ainsi qu'à la pensée du savant tunisien Mohamed Tahar Ben Achour.

La participation à la Foire internationale du livre de Tunis a constitué un autre espace de visibilité pour les échanges intellectuels. Ces initiatives contribuent à faire connaître les références culturelles des deux pays et à créer des passerelles entre leurs chercheurs, leurs lecteurs et leurs institutions.

L'enseignement supérieur, un axe de rapprochement durable

La coopération universitaire occupe également une place importante dans les relations bilatérales. Zuhairi Misrawi a indiqué que plus de 400 étudiants indonésiens avaient étudié dans des établissements universitaires tunisiens, citant notamment l'Université Zitouna, l'Université de la Manouba, l'Université de Tunis El Manar et plusieurs autres institutions du pays.

Cette présence étudiante témoigne de l'attractivité de la Tunisie dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la formation. Elle constitue aussi un vecteur de rapprochement humain, les étudiants contribuant, par leurs parcours et leurs expériences, à renforcer les liens entre les deux sociétés.

Le développement des échanges universitaires pourrait ainsi favoriser de nouvelles collaborations entre établissements, tout en consolidant les relations entre les générations futures des deux pays.

Tourisme et commerce : des possibilités à développer

Sur le plan touristique, l'ambassadeur a évoqué les efforts déployés pour encourager les Indonésiens à découvrir la Tunisie, sa culture et ses traditions. Il a également mentionné l'ouverture d'un restaurant indonésien en Tunisie, une initiative qui participe à la visibilité de la gastronomie et de la culture de son pays auprès du public tunisien.

La diplomatie économique figure, elle aussi, parmi les priorités présentées par le diplomate. Les échanges commerciaux, la promotion des produits tunisiens sur le marché indonésien et la participation à des manifestations économiques ont été évoqués, notamment autour de produits tels que l'huile d'olive, les tomates et les haricots.

Ces pistes offrent des possibilités de diversification des échanges et de rapprochement entre les opérateurs économiques, à condition de se traduire par des partenariats durables et des débouchés concrets.

À travers ces différentes initiatives, la Tunisie et l'Indonésie disposent de plusieurs leviers pour approfondir leurs relations. La culture, l'éducation, le tourisme et le commerce apparaissent ainsi comme autant de domaines où les liens historiques peuvent se prolonger par des projets tangibles, au service d'une coopération plus diversifiée et d'une meilleure connaissance mutuelle des deux peuples.