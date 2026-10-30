Sénégal: JOJ 2026 - 11 000 participants dont 700 danseurs attendus à la cérémonie d'ouverture, samedi

29 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Quelque 11 000 participants, dont 700 danseurs, sont attendus à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévue samedi 31 octobre, de 18h30 à 20h, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, a-t-on appris de source officielle.

Le spectacle concocté ambitionne de mettre en valeur "l'identité sénégalaise et la diversité culturelle du continent africain, à travers une mise en scène confiée à Adama Diop, sous la direction de Khady Niang, directrice des cérémonies", rapporte le site officiel des JOJ 2026.

Cette cérémonie se déroulera au stade Abdoulaye-Wade, une enceinte sportive d'une capacité de 55 000 places, qui accueillera également les épreuves de tir à l'arc.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et la présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, sont annoncés à cet événement, qui réunira des athlètes et des spectateurs venus de plusieurs pays.

La cérémonie d'ouverture des JOJ 2026 sera retransmise en direct sur Olympics.com et sur la chaîne YouTube officielle des Jeux olympiques.

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