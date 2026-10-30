Sénégal: Sunu Champions et investissements - Le pays renforce ses échanges avec la SFI

30 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

Le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mouhamed Lô a reçu, jeudi 29 octobre, le Directeur général de la Société financière internationale (SFI), Makhtar Diop, pour faire le point sur les programmes de coopération et les perspectives de renforcement du partenariat, notamment autour de l'initiative « Sunu Champions ».

Le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Mouhamed Lô, a reçu, jeudi 29 octobre 2026, le Directeur général de la Société financière internationale (SFI), Makhtar Diop, accompagné d'une importante délégation.

Cette rencontre a été l'occasion d'une séance de travail consacrée à la revue des programmes de coopération entre le Sénégal et cette institution du Groupe de la Banque mondiale, spécialisée dans le développement du secteur privé dans les pays émergents.

Les discussions ont notamment porté sur l'accompagnement de l'initiative « Sunu Champions », portée par l'État du Sénégal, ainsi que sur les perspectives de renforcement du partenariat entre les deux parties.

Les échanges ont également permis d'aborder les possibilités de consolidation de cette coopération dans les secteurs stratégiques de l'économie sénégalaise.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.