Sénégal: Sunu Champions et investissements - Le pays renforce ses échanges avec la SFI

Le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mouhamed Lô a reçu, jeudi 29 octobre, le Directeur général de la Société financière internationale (SFI), Makhtar Diop, pour faire le point sur les programmes de coopération et les perspectives de renforcement du partenariat, notamment autour de l'initiative « Sunu Champions ».

Le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Mouhamed Lô, a reçu, jeudi 29 octobre 2026, le Directeur général de la Société financière internationale (SFI), Makhtar Diop, accompagné d'une importante délégation.

Cette rencontre a été l'occasion d'une séance de travail consacrée à la revue des programmes de coopération entre le Sénégal et cette institution du Groupe de la Banque mondiale, spécialisée dans le développement du secteur privé dans les pays émergents.

Les discussions ont notamment porté sur l'accompagnement de l'initiative « Sunu Champions », portée par l'État du Sénégal, ainsi que sur les perspectives de renforcement du partenariat entre les deux parties.

Les échanges ont également permis d'aborder les possibilités de consolidation de cette coopération dans les secteurs stratégiques de l'économie sénégalaise.