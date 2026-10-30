Sénégal: JOJ Dakar 2026 - L'ARTP mobilisée pour garantir une connectivité optimale

Avec les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 (31 octobre - 13 novembre 2026), l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) renforce son dispositif technique pour garantir une connectivité fiable et des communications de qualité durant cet événement historique, une première sur le continent africain.

Il s'agit pour l'Artp d'assurer le bon fonctionnement des réseaux de télécommunications, la sécurité des communications et la qualité de la diffusion audiovisuelle tout au long de la compétition. Dans cette perspective, l'Autorité de régulation indique travailler « en étroite collaboration avec les acteurs du secteur pour anticiper et relever les défis technologiques liés à cet événement d'envergure mondiale ».

Le dispositif mis en place repose notamment sur « la supervision en temps réel du spectre radioélectrique et le contrôle de la conformité des équipements ». Ces opérations visent à prévenir les éventuelles perturbations et à garantir une utilisation optimale des ressources en fréquences.

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À travers cette mobilisation, le régulateur veut faire de la connectivité un maillon essentiel de la réussite des JOJ Dakar 2026. L'ambition affichée est d'assurer « des communications électroniques fiables, accessibles et de qualité» au bénéfice des athlètes, des supporters, des visiteurs, des organisateurs et de l'ensemble des acteurs impliqués dans cet événement.

Au-delà de la dimension sportive, cette échéance constitue également un test grandeur nature pour les infrastructures numériques et les capacités technologiques du Sénégal à accueillir des manifestations internationales de grande envergure.