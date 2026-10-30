Afrique de l'Ouest: Vers la création d'un cadre de concertation sous-régional de gestion des rongeurs

Saint-Louis — Un collectif multisectoriel comprenant des chercheurs, des représentants des communautés et d'institutions nationales en Afrique de l'Ouest, a exprimé, jeudi, sa volonté de mettre en place un cadre de concertation sous-régional dédié à la gestion des rongeurs.

"Ce cadre qui a été proposé par les services opérationnels a pour but de rassembler les efforts des différents acteurs sur cette thématique, que ça soit la recherche, les services opérationnels de façon intersectorielle, les acteurs et les communautés", a déclaré Ambroise Dalecky, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement (IRD).

Il s'entretenait avec la presse en marge d'un atelier de concertation sur la gestion communautaire des rongeurs en Afrique subsaharienne, tenu au Centre d'excellence africain en Mathématiques, informatique et TIC (CEA-MITIC) de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis.

Cet atelier est organisé par l'Observatoire ouest-africain des petits mammifères indicateurs des changements environnementaux (ObsMiCE) et le réseau "Community-based Rodent Control" en Afrique subsaharienne (CoSRoC).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le CoSRoC est un consortium scientifique et communautaire international soutenu par l'Institut de recherche pour le développement (IRD) depuis 2021.

La rencontre a vu la participation de chercheurs, d'opérationnels et de communautés, s'activant notamment au niveau des organisations paysannes pour discuter de la problématique de la gestion des rongeurs dans un contexte de changement climatique.

Ancien de l'IRD et conseiller municipal à la commune de Gandon (Saint-Louis, nord), Khalilou Bâ, a magnifié la tenue de cet atelier, réunissant des chercheurs venus d'Afrique et d'Europe, notamment de France, du Mali, du Bénin, du Niger et de Madagascar, dans le but de recueillir leur retour d'expérience concernant la problématique de la prolifération des rongeurs.

Il a par ailleurs préconisé l'utilisation de méthodes actuelles et efficaces pour lutter contre la prolifération des rongeurs.