Le Sénégal apporte les dernières touches aux préparatifs de Dakar 2026. Athlètes, volontaires et populations s’apprêtent à accueillir le monde pour le premier événement olympique organisé sur le sol africain.

Une tournée de la flamme à travers toutes les régions du Sénégal, une équipe de 6 000 volontaires et une délégation nationale de 136 jeunes athlètes : les premiers Jeux olympiques de la jeunesse organisés en Afrique prennent forme.

À Dakar, les préparatifs sont visibles sur les sites de compétition et dans les hôtels, mais aussi à Kër Ayo, l’ancienne base militaire française de Ouakam devenue un centre névralgique des Jeux. Les volontaires y récupèrent leurs uniformes et leurs accréditations avant d’être déployés pour accueillir et accompagner les athlètes, les officiels, les journalistes et les spectateurs.

Prévus du 31 octobre au 13 novembre, les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 réuniront quelque 2 700 jeunes athlètes venus de 206 comités nationaux olympiques . Les épreuves se dérouleront à Dakar, Diamniadio et Saly.

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Pour Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), l’ambition est d’offrir aux visiteurs une expérience ancrée dans la Téranga, la tradition sénégalaise d’hospitalité.

« Le Sénégal ne proposera pas des Jeux parfaits, mais des Jeux vrais, des Jeux chaleureux », a-t-il affirmé, présentant le sport comme « la langue commune du monde ».

Aux délégations étrangères, il a lancé : « Vous ne serez pas nos invités. Vous serez chez vous. »

Une mobilisation à travers le pays

La flamme olympique a porté l’esprit des Jeux bien au-delà des villes hôtes. Allumée à Athènes le 10 septembre et arrivée à Dakar le 14 septembre, elle a parcouru 3 600 kilomètres à travers les 14 régions du Sénégal, portée par quelque 450 relayeurs.

Ce parcours a rapproché l’événement des populations éloignées de la capitale et fait des Jeux un rendez-vous national.

La délégation sénégalaise compte 69 filles et 67 garçons, engagés dans 23 des 25 sports inscrits au programme. Les athlètes ont reçu le drapeau national des mains du président Bassirou Diomaye Faye, lors d’une cérémonie au Palais de la République, le 26 octobre.

Le chef de l’État les a exhortés à faire preuve de discipline, de courage et de solidarité pour défendre les couleurs du Sénégal. Mamadou Diagna Ndiaye les a, pour sa part, invités à se dépasser, à respecter leurs adversaires et à être fiers d’avoir tout donné.

Un message de fair-play

Deux Olympiens africains ont également appelé les jeunes concurrents à défendre l’intégrité et le fair-play pendant les Jeux et au-delà.

La basketteuse malienne Kady Kanouté Tounkara et l’athlète sud-africain Khotso Mokoena font partie des six ambassadeurs du programme Believe in Sport qui échangeront avec les athlètes et leurs équipes d’encadrement pendant Dakar 2026.

« Protéger le sport est une responsabilité partagée, et chaque athlète a un rôle à jouer pour préserver l’équité et le respect », a déclaré la basketteuse, qui a participé aux Jeux de Pékin en 2008. « Une véritable victoire ne peut être ni achetée, ni manipulée, ni obtenue par des raccourcis. Elle naît du talent, du dévouement et d’efforts honnêtes. »

Khotso Mokoena, quadruple olympien et médaillé d’argent du saut en longueur à Pékin en 2008, estime que le respect du sport et des adversaires peut aider les jeunes athlètes à construire une carrière durable.

« L’intégrité ne concerne pas seulement la manière dont vous concourez, mais aussi le type d’athlète et de personne que vous devenez tout au long de votre parcours », a-t-il déclaré.

Les athlètes et les membres de leur entourage pourront participer à des activités interactives sur l’intégrité sportive au stand Believe in Sport, situé dans l’Athlete365 House, au village olympique.

Les préparatifs derrière l’accueil

Le Comité d’organisation des JOJ Dakar 2026 (COJOJ) a identifié 25 mesures prioritaires, notamment dans les domaines de l’hébergement, des transports, de la santé et des télécommunications. Les dispositifs à l’aéroport ont également été renforcés pour accueillir les délégations étrangères.

Le stade Iba Mar Diop a été livré et des tests opérationnels ont été menés dans plusieurs disciplines, dont l’athlétisme, le taekwondo et le cyclisme. Les travaux liés au village olympique et aux routes ont également nécessité une attention particulière pour préparer les sites et les services nécessaires aux Jeux.

Les organisateurs ont choisi comme ambassadeurs le champion olympique kényan de marathon Eliud Kipchoge et la skateuse brésilienne Rayssa Leal. Deux figures de générations et de disciplines différentes, réunies pour inspirer les jeunes concurrents.

Au-delà de la compétition, le Sénégal espère que les Jeux profiteront aux populations, stimuleront l’économie locale et encourageront davantage de jeunes à pratiquer un sport.

Pour Mamadou Diagna Ndiaye, l’organisation de l’événement marque aussi un moment historique pour le continent. L’Afrique, a-t-il affirmé, entrera « dans l’histoire de l’olympisme par la très grande porte ».