Tunisie: Ligue 1 tunisienne - Victoire du Club Africain, nul entre le CSS et l'Espérance

29 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par Sahar Belhaj

La sixième journée de la Ligue 1 tunisienne a été marquée ce jeudi par la victoire du Club Africain face au Club Athlétique Bizertin (3-2), le nul vierge entre le Club Sportif Sfaxien et l'Espérance Sportive de Tunis (0-0), ainsi que la victoire du Stade Tunisien contre l'Espérance Sportive de Zarzis (1-0).

Le Club Africain assure l'essentiel. Contre le CAB, les Clubistes ont arraché une victoire précieuse (3-2) au terme d'un match riche en buts. Un succès qui permet aux Rouge et Blanc de consolider leurs ambitions dans la course au classement.

En revanche, l'Espérance freinée à Sfax. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0), au terme d'une confrontation sans but qui laisse les Sang et Or avec un point.

Le Stade Tunisien fait le travail. Face à l'Espérance de Zarzis, les Stadistes ont assuré une courte mais importante victoire (1-0). Un résultat qui leur permet de poursuivre leur parcours avec trois points supplémentaires.

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