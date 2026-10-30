Afrique: Dakar 2026 - Dix jeunes athlètes africains à suivre aux Jeux olympiques de la jeunesse

Dakar 2026 marque un moment historique pour le sport africain, en offrant à la nouvelle génération de talents du continent une scène mondiale sur son propre sol. De l’athlétisme au judo, en passant par le tennis de table, le triathlon et la natation, ces dix jeunes athlètes illustrent la richesse du vivier sportif africain et les ambitions qui façonnent son avenir dans les compétitions internationales.

Les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 seront le premier événement olympique organisé en Afrique . Environ 2 700 athlètes âgés de 15 à 18 ans s’affronteront à Dakar, Diamniadio et Saly du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Pour ces jeunes athlètes, les Jeux offrent l’occasion de prolonger leurs récentes performances nationales, continentales et internationales, tout en représentant la diversité des talents sportifs africains.

La sélection de dix athlètes ci-dessous s’appuie sur leurs résultats récents, leurs performances en compétition et leur participation confirmée.

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1. Joanita Borteye, Ghana — Tennis de table, simple féminin

À 15 ans, Borteye s’affirme face à des adversaires seniors. Aux Championnats d’Afrique ITTF 2026 à Tanger, au Maroc, elle a atteint les huitièmes de finale du simple féminin après avoir remporté ses trois rencontres de groupe et battu la Marocaine Edena Prevot 4–1 en seizièmes de finale.

Elle a commencé par une victoire 3–0 face à la Rwandaise Chantal Hirwa, avant de battre la Tunisienne Ela Saidi 3–0 et la Marocaine Nour Slamti 3–1 pour se qualifier à l’issue du groupe 9. Sa victoire contre Prevot lui a assuré une place dans les phases à élimination directe des championnats continentaux seniors, une étape importante dans sa progression.

Le parcours de Borteye prolonge ses succès chez les jeunes. En 2026, elle a remporté avec Israel Aklie le titre du double mixte des moins de 15 ans aux Championnats d’Afrique ITTF jeunes à Accra, mettant fin à 39 ans d’attente du Ghana pour une médaille d’or continentale en tennis de table. Sa prestation à Tanger démontre désormais sa capacité à affronter des joueuses plus expérimentées, à l’approche des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026.

2. David Kapaiko Sekento, Kenya — Athlétisme, 800 m

Sekento se rend à Dakar avec déjà une médaille mondiale à son palmarès. Aux Championnats du monde d’athlétisme U20 à Eugene, dans l’Oregon, en août 2026, le Kényan a remporté l’argent sur 1 500 m masculin en 3 min 38 s 32, son record personnel, derrière son compatriote Wilson Chepkwech. Il avait également remporté sa demi-finale en 3 min 43 s 60 pour se qualifier pour la finale.

Cette performance a confirmé le jeune homme de 16 ans parmi les espoirs kényans du demi-fond. Il avait couru en 3 min 41 s 29 lors des sélections nationales pour les Mondiaux U20 en mai, avant d’améliorer son record personnel lors de la compétition mondiale. Son meilleur temps sur 800 m est de 1 min 50 s 21, réalisé au Kip Keino Classic à Nairobi en avril 2026.

Dakar offrira à Sekento une nouvelle occasion de se mesurer à la concurrence internationale, dans le prolongement d’une saison de révélation chez les juniors.

3. Ranim Ben Sliman, Tunisie — Judo, moins de 63 kg

Ben Sliman s’est constitué un solide palmarès continental en 2026. Selon la Fédération internationale de judo, elle a remporté la Coupe d’Afrique cadets de Dakar le 28 mars et celle d’Alger le 23 mai. Elle a ensuite décroché l’argent aux Championnats d’Afrique cadets le 23 juillet.

Elle a également terminé troisième de la Coupe d’Afrique juniors de Dakar en mars. Ces résultats lui donnent une expérience dans les compétitions cadettes et juniors, tandis que sa précédente victoire à Dakar lui permet de bien connaître la ville hôte. Elle cherchera à maintenir cette dynamique aux Jeux olympiques de la jeunesse et à enrichir son palmarès continental.

4. Coura Sall, Sénégal — Triathlon

Sall aborde les Jeux avec une précieuse expérience à domicile. Lors de la Coupe régionale de développement de Saly en novembre 2025, elle a terminé deuxième de la course féminine, réalisant le meilleur temps de course à pied sur les 2,9 km du parcours. La compétition s’est tenue sur le site qui accueillera les épreuves de triathlon de Dakar 2026.

Plus récemment, le 18 octobre, elle a remporté une course de préparation sur distance sprint à Mbour, au Sénégal, devant sa compatriote Ngoné Diop. L’épreuve reprenait le format prévu pour les Jeux : 750 m de natation, 20 km de cyclisme et 5 km de course à pied. Forte de sa connaissance du parcours local et d’une récente victoire, Sall sera l’une des athlètes du pays hôte à suivre.

5. Elsabet Amare, Éthiopie — Athlétisme, 1 500 m

Amare s’est déjà imposée parmi les meilleures jeunes spécialistes du demi-fond sur la scène internationale. Aux Championnats du monde d’athlétisme U20 à Eugene, dans l’Oregon, en août 2026, elle a terminé quatrième de la finale du 1 500 m féminin en 4 min 19 s 83, après avoir remporté sa série qualificative en 4 min 18 s 24.

L’athlète de 17 ans a établi son record personnel sur 1 500 m en 4 min 01 s 32 à Montreuil, en France, en juin 2026. Sa saison comprend également un meilleur temps de 8 min 43 s 93 sur 3 000 m et de 4 min 23 s 78 sur le mile, soulignant ses qualités sur plusieurs distances du demi-fond.

La finale mondiale a permis à Amare de se mesurer aux meilleures juniors, tandis que ses performances de la saison témoignent de sa progression sur plusieurs distances. Dakar lui offrira un nouveau test international, alors que la nouvelle génération de coureurs éthiopiens se prépare à monter sur la scène olympique de la jeunesse.

6. Bosson Greccy Hillary, Côte d’Ivoire — Athlétisme, 100 m

Hillary figure parmi les jeunes sprinteuses qui représenteront la Côte d’Ivoire à Dakar 2026, où elle a également été désignée porte-drapeau de la délégation de son pays. Née en avril 2009, elle possède un record personnel de 13 s 00 sur 100 m, établi en août 2025, selon World Athletics.

En octobre 2026, elle a rejoint son compatriote Yapo Sylvestre lors d’un stage d’acclimatation à Saint-Louis, au Sénégal, dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse. Ce programme a permis aux athlètes de s’adapter aux conditions locales avant la compétition.

Dakar permettra à Hillary d’acquérir de l’expérience face à des adversaires internationaux de sa catégorie d’âge et de mesurer sa progression face à d’autres jeunes sprinteuses. Sa sélection la place également parmi les athlètes émergents qui portent les ambitions de la Côte d’Ivoire lors de cette édition historique des Jeux olympiques de la jeunesse.

7. Connor Grist, Zimbabwe — Natation

Grist apporte à l’équipe zimbabwéenne pour Dakar son expérience des compétitions régionales et continentales. Aux Championnats d’Afrique de natation en mai 2026, le nageur de 16 ans a établi des records personnels dans plusieurs épreuves, notamment 28 s 38 sur 50 m nage libre, 2 min 07 s 10 sur 200 m nage libre et 4 min 20 s 16 sur 400 m nage libre.

Lors de ces mêmes championnats, il a également réalisé ses meilleurs temps sur 800 m nage libre, en 8 min 59 s 29, et sur 1 500 m nage libre, en 17 min 10 s 14. Ces chronos constituent des repères pour évaluer sa progression à l’approche d’une nouvelle compétition internationale.

Sa sélection lui offre une nouvelle occasion d’acquérir de l’expérience face à des jeunes nageurs du monde entier. Sa progression méritera d’être suivie alors que le Zimbabwe développe sa nouvelle génération de nageurs de compétition.

8. Botho Losaba, Afrique du Sud — Skateboard

Losaba représentera l’Afrique du Sud dans l’épreuve masculine de skateboard street à Dakar 2026, après sa sélection par la Confédération sud-africaine des sports et le Comité olympique. Sa présence fait entrer un sport d’action urbain dans une sélection de jeunes athlètes africains engagés dans des disciplines telles que l’athlétisme, la natation, le judo et le tennis de table.

Losaba a également acquis de l’expérience dans les circuits juniors de skateboard et a voyagé avec la délégation nationale sud-africaine de sports à roulettes et de skateboard pour participer à des compétitions internationales en 2026. Ces occasions l’ont aidé à se préparer à affronter, aux Jeux, de jeunes skateurs venus du monde entier.

À Dakar, Losaba participera au skateboard street, une discipline fondée sur des figures réalisées sur des obstacles inspirés du mobilier urbain, comme des rampes, des escaliers et des rebords. L’épreuve lui offrira une scène internationale pour montrer ses qualités et acquérir de l’expérience face à d’autres skateurs émergents.

9. Oluwafunmilayo Favour Ojo, Nigeria — Tennis de table, simple filles

Ojo, généralement répertoriée sous le nom de Favour Ojo dans les résultats internationaux de tennis de table, passe progressivement des compétitions de jeunes au circuit international senior. Née en 2010, elle a représenté le Nigeria aux championnats continentaux jeunes et au tournoi WTT Contender Lagos, se mesurant à des joueuses internationales confirmées.

Sa plus récente percée chez les seniors remonte au WTT Contender Lagos de mai 2026, où elle a disputé le tableau principal du simple féminin. Elle y a affronté la Sud-Coréenne Joo Cheonhui en seizièmes de finale, s’inclinant 0–3. En juillet, Ojo a participé aux Championnats d’Afrique ITTF jeunes à Accra, atteignant les huitièmes de finale du simple filles des moins de 19 ans avant de perdre 3–4 face à l’Algérienne Hana Sadi.

Sa sélection pour Dakar 2026 la place parmi les 15 pongistes africains retenus pour les Jeux. Son parcours, du circuit national cadet nigérian aux tableaux internationaux seniors, lui donne les moyens de se mesurer à un éventail plus large de jeunes talents mondiaux.

À Dakar, elle disputera le simple filles, le double mixte figurant également parmi les épreuves de tennis de table donnant lieu à des médailles. La compétition constituera un nouveau repère dans sa progression, alors qu’elle cherche à transformer son expérience internationale croissante en résultats plus solides.

10. Anjuman Bhardwaj, Zambie — Badminton, simple féminin

À 17 ans, Anjuman Bhardwaj acquiert une expérience internationale en badminton sous les couleurs de la Zambie. En octobre 2026, elle a représenté son pays aux Championnats du monde juniors par équipes de la BWF au Caire.

Bhardwaj a également participé à l’Uganda Junior International à Kampala et, selon des informations provenant du milieu zambien du badminton, remporté l’or en simple féminin au Championnat scolaire africain au Zimbabwe. Elle a aussi décroché des titres en double féminin et en double mixte au Midlands Open Championship.

Sa participation à des compétitions internationales juniors et seniors témoigne d’une carrière en développement, en simple comme en double. À Dakar 2026, Bhardwaj aura une nouvelle occasion de se mesurer à de jeunes joueurs du monde entier et d’acquérir de l’expérience lors d’un grand rendez-vous multisports.

Mentions spéciales

Nigeria — Relais medley

L’équipe féminine de relais medley composée de Miriam Jegede, Miracle Oluebube, Faith Ezechukwu et Jacinter Lawrence a remporté l’or aux Jeux africains de la jeunesse 2025, tandis que l’équipe masculine réunissant Gift Gowon, Emmanuel Akolo, David Udoh et Tosin Solomon Essan a également décroché l’or. Le Nigeria ayant aussi remporté six médailles d’or en athlétisme en Angola, les relais constituent l’un des espoirs de victoire africains les plus solides à Dakar.

Kenya — Demi-fond, 800 m et 3 000 m

Le Kenya a décroché quatre médailles d’or lors de la deuxième journée des Jeux de la jeunesse de la zone V de l’ACNOA à Nairobi : David Kapaiko a remporté le 800 m garçons en 1 min 52 s 55, Anthony Lemoshira le 100 m garçons en 10 s 73, Enock Tuitoek le 3 000 m garçons en 8 min 01 s 67 et Purity Munyalo le triple saut filles. Aux côtés de Kapaiko, Tuitoek devrait également mener les ambitions kényanes sur le demi-fond à Dakar.

Afrique du Sud — Relais masculin 4 × 400 m

Selon les résultats de World Athletics, l’Afrique du Sud a couru en 3 min 02 s 76 lors de la finale du relais masculin 4 × 400 m aux Championnats d’Afrique U20, établissant un nouveau record d’Afrique U20 et retranchant 0 s 05 à la précédente marque continentale. Ces références font de l’Afrique du Sud l’une des favorites pour les médailles en relais à Dakar.

Éthiopie et Ouganda — Steeple et courses de fond

L’équipe ougandaise d’athlétisme pour Dakar comprend les spécialistes du demi-fond Baskaline Cherotwo, Racheal Chelimo et Timothy Cheptoek, tandis que l’Éthiopie continue de produire des finalistes sur 1 500 m et 3 000 m. Ces épreuves restent des disciplines olympiques populaires dans lesquelles les victoires est-africaines sont particulièrement attendues.