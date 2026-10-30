Le président du Conseil de souveraineté et commandant en chef des forces armées soudanaises, le Lit. Gén Abdel Fattah al-Burhan, a pris la parole lors du troisième sommet russo-africain, qui se tient dans la capitale russe avec une large participation de chefs d'État et de gouvernement africains.

Al-Burhan a exprimé sa gratitude envers la Russie pour son soutien constant à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Soudan. Il a attiré l'attention sur les défis considérables auxquels le pays est confronté du fait des milices rebelles, lesquelles bénéficient d'un soutien politique et logistique de la part de diverses parties étrangères.

Le président du Conseil de souveraineté a exprimé son souhait de développer les relations bilatérales avec la Russie dans tous les domaines, soulignant l'importance cruciale de cette démarche, tout en affirmant sa volonté de renforcer les liens du Soudan avec d'autres partenaires.

Il a adressé ses sincères félicitations à la Russie et aux participants pour la tenue réussie de ce troisième sommet, dans un contexte mondial marqué par une forte polarisation.

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Il a souligné l'opportunité d'établir des partenariats constructifs et durables, fondés sur des principes solides, afin de consolider le partenariat russo-africain et d'atteindre les objectifs escomptés.