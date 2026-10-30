Afrique: L'Angola partage son expérience technologique avec la Tanzanie

Dar es Salaam — L'Angola partagera avec la Tanzanie l'expérience acquise dans les domaines de la connectivité, des applications spatiales et de la modernisation des services météorologiques, a déclaré jeudi à Dar es-Salaam le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira.

Le responsable a souligné la présence, au Centre du patrimoine de la libération africaine, de documents consacrés à des figures historiques africaines, notamment Agostinho Neto, Samora Machel, Kenneth Kaunda, Seretse Khama et Sam Nujoma, dont les parcours ont été liés aux processus de libération et à l'affirmation des peuples africains.

Selon le ministre, le centre constitue un témoignage important de l'engagement des dirigeants africains dans la lutte pour l'indépendance, tout en représentant un espace de préservation de la mémoire collective et de transmission de cet héritage aux nouvelles générations.

La visite lui a également permis d'adresser un message à la jeunesse africaine, en particulier angolaise, sur la nécessité de connaître les différentes étapes de l'histoire du continent et de reconnaître les sacrifices consentis par les dirigeants et les peuples pour conquérir la liberté.

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Mário Oliveira a estimé que l'engagement dont ont fait preuve les dirigeants africains durant les luttes de libération devait servir de source d'inspiration à la jeunesse dans la phase actuelle de développement des pays du continent.

Il a considéré que, tout comme les générations précédentes s'étaient mobilisées pour conquérir l'indépendance, les jeunes devaient faire preuve d'un engagement accru dans le travail et le développement de l'Afrique.

Le Centre du patrimoine de la libération africaine (African Liberation Heritage Centre - ALHC) a abrité, entre 1963 et 1994, le siège du Comité de libération de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), organe chargé de coordonner le soutien politique, matériel et logistique aux mouvements qui luttaient contre le colonialisme et l'apartheid.

L'institution conserve des documents, des photographies, des enregistrements audio et d'autres archives relatifs aux luttes de libération africaines, ainsi que des témoignages de la solidarité entre les peuples du continent.