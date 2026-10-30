Angola: Le gouverneur de Huambo salue la contribution de l'ANGOP à la collecte et diffusion de l'information

Huambo — Le gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, a salué jeudi, le parcours et la contribution de l'Agence de presse angolaise (ANGOP) aux médias angolais, notamment par la collecte et la diffusion d'informations d'intérêt public.

Dans un message de félicitations adressé à l'occasion du 51e anniversaire de l'unique agence de presse du pays, qui se célèbre vendredi 30 octobre, le gouverneur a souligné le parcours de l'ANGOP et son rôle dans la diffusion de l'information nationale et internationale.

Il considère l'Agence comme une source de référence pour la collecte et la diffusion de l'information, notamment pour son suivi de la construction de l'État angolais.

Son travail a permis aux citoyens de toutes les provinces d'accéder à des contenus reflétant la diversité du pays.

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Il a insisté sur la diffusion des réalités de la province de Huambo, de ses institutions, de sa population et de son potentiel local, mettant en lumière les réussites et les perspectives de développement du Plateau central.

Le Gouverneur exprime sa reconnaissance pour le travail accompli par l'ANGOP et souhaite au Conseil d'administration, aux journalistes et à tous les collaborateurs plein succès dans l'accomplissement de leur mission.

Le Gouverneur exprime également l'espoir que les années à venir renforceront le rôle de l'Agence au service de l'information, de la citoyenneté et du développement de l'Angola, et lui adresse ses meilleurs voeux à l'occasion de son anniversaire.

L'Agence de presse angolaise (ANGOP) est une société publique placée sous la tutelle du Ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale (MINTTICS).

Elle est dotée de la personnalité juridique et jouit d'une autonomie administrative, financière et patrimoniale.

Seule agence de presse du pays, elle a pour mission de collecter, traiter et diffuser, exclusivement en Angola et à l'étranger, des informations sur l'actualité nationale et internationale, en se fondant sur les principes d'objectivité et d'impartialité.