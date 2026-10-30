Ile Maurice: Navin Ramgoolam entame les consultations avec les ONG pour comprendre les causes du malaise social

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a présidé, ce jeudi 29 octobre, une première réunion avec des organisations non gouvernementales (ONG) engagées auprès des jeunes et des familles vulnérables. Cette rencontre, qui a duré près de trois heures, marque le début d'une série de consultations annoncées par le chef du gouvernement à la suite des récents troubles qui ont secoué le pays.

L'objectif de cette démarche est de mieux comprendre les facteurs à l'origine de ces événements, d'identifier les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes et de trouver des solutions durables pour prévenir de nouvelles tensions sociales.

Selon un communiqué du Bureau du Premier ministre, cette première rencontre a permis d'aborder plusieurs problématiques, notamment l'éducation, l'emploi, la précarité, la santé mentale, la toxicomanie, les violences domestiques et sexuelles, la discrimination, la marginalisation des artistes ainsi que l'intégration sociale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La réunion s'est tenue en présence de la Première ministre adjointe et ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie, du ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, Ashok Subron, de la junior minister au Tourisme, Anabelle Savabaddy, et de la députée Rubna Daureeawoo.

Le choix de commencer ces consultations avec les ONG s'explique par leur proximité avec les jeunes et les familles en situation de vulnérabilité. Leur expérience sur le terrain doit permettre de mieux cerner les facteurs de marginalisation et d'exclusion, ainsi que les éventuelles lacunes des dispositifs d'accompagnement existants. Le Premier ministre a d'ailleurs invité les participants à s'exprimer librement et avec franchise.

Une feuille de route annoncée

Cette première réunion sera suivie d'autres consultations avec les comités interreligieux, les ministères, les organismes parapublics, les institutions concernées et les forces vives du pays.

Les contributions recueillies serviront à dresser un état des lieux et à définir les priorités d'intervention. À l'issue de cette phase de concertation, le gouvernement prévoit d'établir un calendrier de mise en oeuvre, avec des échéances précises, des responsabilités clairement identifiées et des objectifs mesurables.

Selon le Bureau du Premier ministre, cette feuille de route fera l'objet d'un suivi rigoureux afin que les consultations débouchent sur des décisions et des résultats concrets sur le terrain. Le gouvernement affirme vouloir s'attaquer aux causes profondes des difficultés sociales, renforcer la prévention et favoriser l'inclusion sociale et professionnelle des jeunes Mauriciens.