Angola: João Lourenço arrive au Palais présidentiel de Tanzanie

Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, est arrivé ce jeudi, matin, au Palais présidentiel de Tanzanie, à Dar-es-Salam, au début de sa visite officielle dans ce pays d'Afrique de l'Est.

À son arrivée, le Chef de l'État angolais a été accueilli par la Présidente tanzanienne, Samia Suluhu Hassan ; la cérémonie s'est poursuivie par les honneurs militaires, la signature du livre d'or et la photo officielle. Le programme prévoit un entretien en tête-à-tête entre les deux dirigeants, suivi de discussions officielles entre les délégations angolaise et tanzanienne, de la signature d'accords de coopération et de déclarations à la presse. L'agenda de ce jeudi comprend également un déjeuner officiel offert par Samia Suluhu Hassan au Président João Lourenço et à la Première dame de la République, Ana Dias Lourenço.

Dans l'après-midi, le dirigeant angolais visitera le Centre du patrimoine de la libération africaine (ALHC), dédié à la préservation de l'histoire des luttes de libération sur le continent. Vendredi, les deux chefs d'État se rendront en train à Dodoma, capitale politique de la Tanzanie, où ils assisteront à la cérémonie d'inauguration de la Cité gouvernementale de Mtumba. Cette visite d'État, entamée mercredi, s'achèvera vendredi, jour du retour du Président João Lourenço à Luanda.