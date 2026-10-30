Angola: João Lourenço arrive au Palais présidentiel de Tanzanie

29 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART et LUZ

Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, est arrivé ce jeudi, matin, au Palais présidentiel de Tanzanie, à Dar-es-Salam, au début de sa visite officielle dans ce pays d'Afrique de l'Est.

À son arrivée, le Chef de l'État angolais a été accueilli par la Présidente tanzanienne, Samia Suluhu Hassan ; la cérémonie s'est poursuivie par les honneurs militaires, la signature du livre d'or et la photo officielle. Le programme prévoit un entretien en tête-à-tête entre les deux dirigeants, suivi de discussions officielles entre les délégations angolaise et tanzanienne, de la signature d'accords de coopération et de déclarations à la presse. L'agenda de ce jeudi comprend également un déjeuner officiel offert par Samia Suluhu Hassan au Président João Lourenço et à la Première dame de la République, Ana Dias Lourenço.

Dans l'après-midi, le dirigeant angolais visitera le Centre du patrimoine de la libération africaine (ALHC), dédié à la préservation de l'histoire des luttes de libération sur le continent. Vendredi, les deux chefs d'État se rendront en train à Dodoma, capitale politique de la Tanzanie, où ils assisteront à la cérémonie d'inauguration de la Cité gouvernementale de Mtumba. Cette visite d'État, entamée mercredi, s'achèvera vendredi, jour du retour du Président João Lourenço à Luanda.

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