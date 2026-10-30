Ile Maurice: Restaurant Lai Min - Une histoire de famille depuis 1946

À l'occasion de ses 80 ans, le restaurant Lai Min affiche ses décennies d'histoire, de transmission et de gastronomie. Lors d'une conférence de presse tenue le mardi 27 octobre, Jean Pierre Lai Min a retracé le parcours de cette entreprise familiale fondée par son père, Edmond Lai Min.

Huit décennies après sa création, le restaurant Lai Min continue d'écrire son histoire à Port-Louis. Fondé en 1946, cet établissement familial célèbre cet anniversaire en mettant en lumière le parcours de son fondateur, l'évolution de ses activités et la transmission de son héritage aux générations suivantes. Jean Pierre Lai Min est revenu sur les grandes étapes de cette histoire, en présence de son frère, Jean Marc Lai Min. Aujourd'hui, les deux frères dirigent le restaurant avec la volonté de préserver les valeurs transmises par leur père.

Originaire de Guangzhou, en Chine, Edmond Lai Min (1910- 1982) arrive jeune à Maurice. Après avoir exercé différents métiers et ouvert un commerce, il se tourne vers la restauration. L'établissement porte d'abord le nom d'Hôtel Lai Min, le terme «hôtel» désignant alors un lieu où l'on peut se retrouver autour d'un repas. Son objectif est de créer un espace convivial où familles et amis peuvent se réunir, où des relations d'affaires se nouent autour d'une table et où les visiteurs de passage dans la capitale sont accueillis chaleureusement.

Avec son épouse, Paule, née Leung Pew, il fonde une famille de huit enfants, quatre filles et quatre garçons. Leur fils aîné, Laval, rejoint son père dans l'entreprise, apprend le métier et participe à la gestion quotidienne avant de lui succéder. La responsabilité du restaurant est ensuite transmise à Jean Pierre, Jean Michel et Jean Marc. Depuis 1985, Jean Pierre et Jean Marc assurent la direction de l'établissement.

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L'histoire du restaurant est aussi marquée par plusieurs transformations. En 1968, le bâtiment d'origine, construit en bois, est remplacé par une structure en béton. Dans les années 1980, la famille ouvre un second établissement à Pointe-aux-Canonniers, qui ferme quelques années plus tard.

Au-delà de la restauration, Lai Min organise des soirées dansantes animées par un orchestre, aujourd'hui proposées chaque samedi. À la fin des années 1980, l'établissement développe également son activité de traiteur, notamment pour des mariages, des anniversaires et des banquets nationaux. Son offre culinaire évolue au fil du temps. En 2008, la fondue chinoise Yin Yang fait son apparition. En 2018, le restaurant présente son canard farci à la crème de taro. La livraison à domicile se développe en 2021, avant le lancement du Chinese hot grill en 2022.

Un anniversaire tourné vers l'avenir

Pour marquer ses 80 ans, le restaurant Lai Min a dévoilé un nouveau plat signature, le Steamed vieille rouge on a bed of soft tofu. Une rétrospective retraçant son histoire est également exposée dans l'établissement. Des remises de 30 % seront proposées du 3 au 8 novembre, puis de 15 % du 10 au 29 novembre 2026. Elles concernent uniquement les plats commandés à la carte, hors menus, boissons et livraisons à domicile.

Après huit décennies, le restaurant Lai Min poursuit son parcours entre héritage familial, traditions culinaires et adaptation aux nouvelles habitudes de sa clientèle.