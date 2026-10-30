Ile Maurice: PSAC - Au-delà des notes, l'enjeu de l'accompagnement

À l'issue des examens du Primary School Achievement Certificate (PSAC), Vishal Baujeet, président de la Government Teachers Union (GTU), estime que les épreuves étaient globalement conformes aux attentes. Il souligne le travail de préparation des enseignants et rappelle que cette étape ne doit pas résumer à elle seule le parcours scolaire des élèves.

Le PSAC constitue une étape importante dans le parcours éducatif des élèves du primaire. Pour Vishal Baujeet, président de la GTU, les questionnaires proposés cette année semblaient, dans l'ensemble, conformes à la structure attendue et au programme étudié en classe.

Selon lui, les épreuves respectaient les normes requises et permettaient d'évaluer les connaissances acquises par les élèves. Il rappelle toutefois que certains degrés de difficulté sont nécessaires afin de départager les candidats dans le cadre de l'allocation des collèges.

Le président de la GTU se montre optimiste quant aux résultats, compte tenu du travail pédagogique réalisé en amont. Les révisions approfondies et l'accompagnement assuré par les enseignants devraient, espère-t-il, permettre aux élèves de récolter les fruits de leurs efforts.

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Vishal Baujeet tient à saluer l'engagement des enseignants dans la préparation des élèves à cette échéance. Leur travail, souligne-t-il, a été essentiel pour aider les candidats à aborder les épreuves dans les meilleures conditions possibles.

Il met également en avant le rôle des parents, dont le soutien et les encouragements ont accompagné les enfants tout au long de cette période de préparation.

Pour la GTU, les efforts fournis doivent être reconnus, indépendamment des résultats obtenus. Les élèves qui n'atteindront pas les objectifs espérés devront pouvoir bénéficier de conseils et d'un accompagnement adaptés afin de poursuivre leur parcours scolaire dans de bonnes conditions.

Au-delà des résultats

Le PSAC ne doit pas être considéré uniquement comme un indicateur de réussite scolaire, insiste le président de la GTU. Cette étape doit également permettre de reconnaître les progrès accomplis, la persévérance et les efforts déployés par chaque élève.

L'enjeu reste de préparer les enfants à leur transition vers l'enseignement secondaire, tout en veillant à ce que ceux qui rencontrent des difficultés ne soient pas laissés pour compte.

Dans cette optique, des cours de rattrapage sont prévus après la publication des résultats officiels du PSAC. Les dates retenues pour la réévaluation sont les 18, 21 et 22 décembre.

Pour la GTU, l'accompagnement ne doit donc pas s'arrêter à la fin des examens. Il s'agit aussi de donner à chaque élève les moyens de progresser et d'aborder la prochaine étape de sa scolarité avec confiance.

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Le cas des lunettes connectées en pleine épreuve transmis à Cambridge

Un incident peu commun vient s'ajouter à la session des examens du School Certificate. Un candidat ayant participé à l'épreuve pratique de chimie est soupçonné d'avoir utilisé des lunettes connectées durant l'examen. Le dossier a été transmis à Cambridge International Education par le Mauritius Examinations Syndicate (MES), qui attend désormais les directives de l'organisme international.

À ce stade, aucune conclusion définitive n'a été tirée. Le candidat fait l'objet d'un soupçon et les circonstances exactes de l'incident devront être établies avant toute décision concernant son cas. Interrogé sur cette affaire, Ashok Goonjur, Principal Examinations Officer au MES, souligne que la prochaine étape relève désormais de Cambridge. «Le cas a été transmis à Cambridge, et on doit attendre la lettre de l'institution pour savoir quelle sera la marche à suivre», explique-t-il.

Le responsable précise que le dossier est, pour l'heure, traité comme un cas de suspicion. «Ce n'est qu'après les recommandations de Cambridge que l'on connaîtra la marche à suivre», ajoute-t-il. Une enquête pourrait être menée dans un premier temps, Cambridge International Education procédera à sa propre analyse du dossier. Selon les conclusions de cette première étape, l'organisme pourrait également demander qu'une enquête soit menée à Maurice afin d'entendre le candidat et d'obtenir davantage d'informations sur les circonstances entourant l'utilisation présumée de ces lunettes connectées.

Aucune sanction n'a donc été décidée à ce stade. Le MES attend les conclusions et recommandations de Cambridge avant de déterminer les éventuelles suites à donner à cette affaire.

L'utilisation de dispositifs technologiques durant les examens constitue un sujet particulièrement sensible, les autorités examinatrices cherchant à garantir l'intégrité et l'équité des épreuves. Dans ce cas précis, les prochaines étapes dépendront toutefois des conclusions de Cambridge et des éléments qui pourraient être recueillis dans le cadre d'une éventuelle enquête à Maurice.