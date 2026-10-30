Sénégal: Baseball 5 - Huit Lionceaux pour un défi historique

Pour la Fédération sénégalaise de baseball et de softball, « Dakar 2026 » revêt une importance particulière : le Baseball5 fera ses débuts aux Jeux olympiques de la jeunesse (Joj). Huit équipes représentant quatre continents participeront à cette compétition inaugurale, dont le Sénégal, qui retrouvera Cuba, la Turquie et le Taipei chinois (Taïwan) dans le groupe A.

Le tournoi de baseball et de softball se déroulera du 30 octobre au 3 novembre 2026 au complexe Tour de l'OEuf. La Turquie et Cuba ouvriront la compétition le 30 octobre à 10 heures, avant l'entrée en lice du Sénégal face au Taipei chinois. Dans le groupe B, la République arabe syrienne affrontera le Mexique, tandis que le Kenya sera opposé à la France.

Les Lionceaux rencontreront ensuite Cuba le 31 octobre, puis la Turquie le 1er novembre. Les quarts de finale et les demi-finales sont prévus le 2 novembre, avant les matchs de classement et les rencontres pour les médailles le 3 novembre. Le Baseball5 sera ainsi la première discipline à entrer en lice aux Joj « Dakar 2026 », dont la cérémonie d'ouverture est prévue le 31 octobre.

Pour cette première participation, le Sénégal comptera huit athlètes : Yacine Dione, Ndeye Ba, Mame Fatou Ngom, Haby Diack, El Hadji Moussa Diagne, Babacar Diouf, Pape Bouba Diouf et Alassane Diallo.

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Cette sélection récompense le travail accompli par le comité national de promotion de la discipline. À l'approche des Joj, le Cnp s'est attelé à mettre en place une équipe compétitive. « Notre but, c'était de permettre à tous les Sénégalais de connaître le Baseball5, mais aussi d'en faire un sport communautaire. Nous allons d'ailleurs vers un centre multifonctionnel de baseball et de softball qui va réunir des jeunes et permettre de mieux développer cette discipline. On a fait des journées de détection, on a participé à la Journée olympique et là, nous sommes prêts pour les Joj », avait déclaré Amadou Kabirou Mbodj, président de la Fédération sénégalaise de baseball et de softball.

Lancée à l'international en 2017, cette version urbaine du baseball se distingue par sa simplicité : sans batte ni gant, les joueurs frappent une balle souple en caoutchouc avec la main. Deux équipes mixtes de cinq joueurs s'affrontent sur un terrain réduit, chacune composée de trois filles et deux garçons, ou inversement.

Rapide et peu exigeant en équipements, le Baseball5 se pratique dans différents espaces, notamment les écoles et les espaces urbains. Il privilégie la coordination, la créativité et le jeu collectif. « Dakar 2026 » marquera une étape importante pour cette discipline, qui fera ses débuts aux Joj dans un format mixte à cinq contre cinq.