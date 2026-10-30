Addis Ababa — Le président russe Vladimir Poutine a salué la forte croissance des échanges commerciaux bilatéraux entre la Russie et l'Éthiopie, qui ont dépassé 1,3 milliard de dollars américains au cours des neuf premiers mois de 2026.

M. Poutine a souligné l'engagement de Moscou à approfondir la coopération économique et commerciale avec l'Éthiopie.

« Je tiens à souligner la croissance substantielle des échanges commerciaux bilatéraux, qui ont dépassé 1,3 milliard de dollars américains entre janvier et septembre de cette année. Ce chiffre représente plus du double de celui enregistré pour l'ensemble de l'année 2025 », a-t-il déclaré.

S'exprimant lors d'entretiens avec le Premier ministre Abiy Ahmed en marge du troisième Sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Moscou le 28 octobre, M. Poutine a indiqué que les échanges commerciaux entre les deux pays avaient plus que doublé par rapport au total enregistré pour l'ensemble de l'année 2025.

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Il a qualifié les relations entre l'Éthiopie et la Russie d'amicales et constructives, soulignant les perspectives prometteuses d'une coopération à grande échelle dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, de l'industrie, de l'exploration spatiale à des fins pacifiques, des sciences, de la santé et de l'éducation.

« Nous avons de nombreux projets prometteurs à grande échelle dans un large éventail de domaines, allant de l'énergie, de l'agriculture et de la coopération industrielle à l'exploration pacifique de l'espace, en passant par les sciences, la santé et l'éducation », a-t-il déclaré.

Poutine a réaffirmé l'engagement de la Russie à approfondir ses relations de longue date avec l'Éthiopie. Il a également qualifié les relations bilatérales et ses contacts personnels avec le Premier ministre Abiy de cordiaux, substantiels et constructifs.

Il a rappelé leur récente rencontre en marge du sommet des BRICS à New Delhi en septembre, au cours de laquelle les deux dirigeants ont passé en revue les principaux domaines de coopération bilatérale, selon le ministère russe des Affaires étrangères.

Le président russe a également mis l'accent sur la coordination entre les deux pays en matière d'affaires internationales par le biais des Nations unies, du BRICS et d'autres instances multilatérales.

Il a déclaré que la Russie soutenait pleinement l'émergence de l'Afrique comme l'un des pôles clés de l'ordre mondial multipolaire naissant.

Le président Poutine a ajouté que Moscou accorderait une attention particulière au développement de la coopération commerciale et économique avec les pays africains, à la garantie de la sécurité alimentaire et énergétique, ainsi qu'au développement des soins de santé.

Il a par ailleurs souhaité à l'Éthiopie plein succès dans l'organisation de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques de 2027 à Addis-Abeba.

Il a souligné que le troisième Sommet Russie-Afrique se conclurait par l'adoption d'une déclaration et d'un nouveau plan d'action du Forum de partenariat Russie-Afrique couvrant la période 2027-2029.

Cette rencontre, a-t-il déclaré, a été l'occasion de poursuivre les discussions sur le renforcement des relations multiformes entre l'Éthiopie et la Russie, ainsi que sur les enjeux régionaux et internationaux actuels.