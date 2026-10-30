Ethiopie: La coopération internationale, un levier pour moderniser les infrastructures de l'eau et de l'énergie

Addis Ababa — À l'occasion de la Semaine de l'eau et de l'énergie, qui s'est tenue du 26 au 30 octobre à Addis-Abeba, le ministère de l'Eau et de l'Énergie a organisé une importante réunion d'experts internationaux afin de discuter des moyens de faire progresser les infrastructures hydrauliques et énergétiques de l'Éthiopie.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, le professeur Min Liu de l'Université des sciences et technologies de l'information de Nanjing, expert renommé en hydrologie et en systèmes d'approvisionnement en eau urbains, a partagé son point de vue sur le rôle essentiel de la coopération mondiale.

Le professeur Liu a salué cet événement qui a permis de rassembler diverses parties prenantes et de favoriser la mise en place d'une plateforme productive d'échange de connaissances. Il a souligné que la collaboration internationale est cruciale pour l'Éthiopie et l'ensemble du continent africain, car elle permet d'accéder à des technologies de pointe, à une expérience pratique et à du personnel qualifié.

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« En Afrique, il existe un besoin urgent de technologies, d'expertise et de professionnels qualifiés. Les partenariats internationaux permettent d'éviter de réinventer la roue en adaptant des technologies éprouvées aux conditions locales, ce qui rend les solutions plus rentables et plus efficaces », a expliqué le professeur Liu.

Il a souligné l'importance d'identifier au préalable les défis spécifiques de l'Éthiopie en matière d'eau avant d'importer et d'adapter des solutions, notamment des compteurs intelligents, des logiciels SIG, des pompes efficaces, des systèmes d'énergie solaire et des technologies de gestion intelligente de l'eau.

Le professeur Liu a également insisté sur le lien intrinsèque entre l'eau et l'énergie, soulignant la nécessité d'un approvisionnement énergétique fiable pour la distribution de l'eau. Tout en reconnaissant les défis énergétiques existants, il s'est montré optimiste quant au potentiel des énergies vertes, en particulier de l'énergie solaire combinée à des solutions de stockage d'énergie, pour garantir un approvisionnement en eau durable tant dans les zones urbaines que rurales.

S'appuyant sur des expériences menées à l'échelle mondiale, il a souligné les avantages des systèmes décentralisés d'approvisionnement en eau et d'assainissement, de la gestion automatisée des forages d'eau souterraine et d'autres technologies pouvant être adaptées aux conditions propres à l'Éthiopie.

En conclusion de son entretien, le professeur Liu a souligné l'importance de mettre en place des plateformes de collaboration internationale solides associant des experts mondiaux et locaux. Il a présenté le « Laboratoire Chine-Afrique sur le changement climatique et les systèmes hydriques résilients dans le cadre de la « Belt and Road » » comme une initiative prometteuse visant à réunir des universités, des organismes gouvernementaux, des entreprises et le secteur privé afin de développer des solutions sur mesure pour l'Éthiopie et le continent africain.

Selon les experts, ces efforts de collaboration sont essentiels pour faire progresser les secteurs de l'eau et de l'énergie en Éthiopie vers un avenir durable et résilient.