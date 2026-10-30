Tunisie: Hamza Khadraoui retrouve son efficacité avec un doublé et une passe décisive

29 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par Sahar Belhaj

Hamza Khadraoui a retrouvé le chemin des filets ce jeudi, à l'occasion de la sixième journée du championnat tunisien. Muet depuis le 26 avril dernier, date de son dernier but face à la Jeunesse Sportive Kairouanaise, l'attaquant du Club Africain a signé un retour remarqué face au Club Athlétique Bizertin.

Auteur d'un doublé et d'une passe décisive lors de cette rencontre, Khadraoui s'est illustré par son efficacité offensive et sa contribution au jeu de son équipe. Une prestation aboutie qui lui permet de mettre fin à plusieurs mois sans marquer et de retrouver des sensations devant le but.

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