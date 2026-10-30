Tunisiens en Russie - Sarra Zaafrani Zenzri souligne le rôle de la diaspora dans le développement du pays

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a rencontré, jeudi soir 29 octobre 2026, des membres de la communauté tunisienne en Russie, au siège de l'ambassade de Tunisie à Moscou. Les échanges ont porté sur leurs préoccupations et sur la contribution des compétences tunisiennes à l'étranger au développement national.

La rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, du chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de Tunisie en Russie, Mohamed Mohrez Othman, ainsi que de la délégation accompagnant la cheffe du gouvernement.

À cette occasion, Sarra Zaafrani Zenzri a réaffirmé l'attention constante accordée par le président de la République, Kaïs Saïed, aux Tunisiens résidant à l'étranger. Elle a souligné la volonté de l'État de leur assurer les meilleures conditions possibles, afin de renforcer leurs liens avec leur pays et de soutenir leur participation à son développement.

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La cheffe du gouvernement a salué le patriotisme de la diaspora tunisienne, ses compétences et son expérience, ainsi que sa capacité à s'intégrer dans les pays de résidence tout en préservant son identité nationale. Elle a également mis en avant son rôle dans le rayonnement de la Tunisie, le rapprochement entre les peuples et la promotion des possibilités d'investissement et de partenariat qu'offre le pays.

Sarra Zaafrani Zenzri a insisté sur l'importance d'associer les compétences tunisiennes à l'étranger aux projets nationaux. Elle a rappelé la volonté de l'État de tirer parti de leur expertise et de les encourager à entreprendre et à investir en Tunisie, afin de stimuler l'économie et de créer des emplois. La Tunisie compte sur ses ressources humaines, à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières, pour relever les défis et répondre aux aspirations de sa population, a-t-elle affirmé.

Au cours des échanges, la cheffe du gouvernement a écouté les préoccupations et les propositions des membres de la communauté tunisienne en Russie. Elle a assuré qu'elles bénéficieraient de l'attention et du suivi nécessaires, tout en rappelant plusieurs mesures prises en faveur des Tunisiens résidant à l'étranger.

De leur côté, les participants ont exprimé leur fierté d'appartenir à la Tunisie et salué la tenue de cette rencontre. Ils ont fait part de leur volonté de contribuer davantage au rayonnement du pays, de mettre leurs compétences à son service et d'y lancer des projets susceptibles de soutenir le développement économique et social et de créer de nouveaux emplois.