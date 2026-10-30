Tunisie: Des Casques bleus tunisiens décorés par l'ONU

Les membres de l'unité militaire tunisienne d'hélicoptères déployée en République centrafricaine dans le cadre de la mission de maintien de la paix des Nations unies (MINUSCA) ont reçu, mercredi à Bangui, la médaille des Nations unies, en reconnaissance de leur engagement au sein de la mission.

La cérémonie s'est déroulée sous la supervision du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations unies auprès de la mission, Mohamed Ag Ioyia, en présence de plusieurs hauts responsables militaires et civils de la MINUSCA, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Cette distinction vient saluer les efforts déployés par les membres de l'unité dans l'accomplissement des missions qui leur sont confiées sous le drapeau des Nations unies, ainsi que leur discipline et leur professionnalisme, contribuant aux efforts de maintien de la paix et au renforcement de la sécurité et de la stabilité en République centrafricaine, précise le communiqué.

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La Tunisie participe depuis 2021 à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) à travers une unité d'hélicoptères chargée notamment des interventions rapides, du soutien opérationnel, des opérations de recherche et de sauvetage, de la sécurisation des patrouilles, de la reconnaissance, de la surveillance et de l'escorte aérienne.