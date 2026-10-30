Tunisie: Des Casques bleus tunisiens décorés par l'ONU

29 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Les membres de l'unité militaire tunisienne d'hélicoptères déployée en République centrafricaine dans le cadre de la mission de maintien de la paix des Nations unies (MINUSCA) ont reçu, mercredi à Bangui, la médaille des Nations unies, en reconnaissance de leur engagement au sein de la mission.

La cérémonie s'est déroulée sous la supervision du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations unies auprès de la mission, Mohamed Ag Ioyia, en présence de plusieurs hauts responsables militaires et civils de la MINUSCA, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Cette distinction vient saluer les efforts déployés par les membres de l'unité dans l'accomplissement des missions qui leur sont confiées sous le drapeau des Nations unies, ainsi que leur discipline et leur professionnalisme, contribuant aux efforts de maintien de la paix et au renforcement de la sécurité et de la stabilité en République centrafricaine, précise le communiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Tunisie participe depuis 2021 à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) à travers une unité d'hélicoptères chargée notamment des interventions rapides, du soutien opérationnel, des opérations de recherche et de sauvetage, de la sécurisation des patrouilles, de la reconnaissance, de la surveillance et de l'escorte aérienne.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.