Tunisie: Sommet Afrique-Russie - Le pays soutient le plan d'action 2027-2029

La Tunisie a réaffirmé son soutien au plan d'action Afrique-Russie pour la période 2027-2029, appelant à concrétiser des projets dans des secteurs prioritaires et à prévoir les mécanismes nécessaires à leur financement et au suivi de leur mise en oeuvre.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a participé, le 28 octobre 2026 à Moscou, à la réunion ministérielle organisée à l'occasion du troisième Sommet Afrique-Russie, tenu les 28 et 29 octobre. Cette rencontre a réuni le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, et les ministres des Affaires étrangères des pays africains.

Dans son intervention, Mohamed Ali Nafti a salué l'ancienneté des relations diplomatiques tuniso-russes et la profondeur des liens historiques entre les deux peuples, alors que les deux pays célèbrent le 70e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

Il s'est également félicité du niveau de la coopération bilatérale et a réaffirmé la volonté de la Tunisie de la renforcer. À cet égard, il a souligné l'importance de mettre à profit la prochaine session de la commission mixte tuniso-russe.

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Des projets concrets dans les secteurs prioritaires

Concernant le partenariat Afrique-Russie, le ministre a réaffirmé l'ouverture de la Tunisie aux différents partenariats avec le continent africain. Il a souligné son soutien aux initiatives visant à établir des cadres de coopération fondés sur le respect mutuel et le dialogue constructif.

Ces partenariats doivent répondre aux priorités des pays africains, conformément à l'Agenda 2063 de l'Union africaine, tout en respectant leurs spécificités et leurs choix nationaux. L'objectif est de bâtir des relations équilibrées et de mieux valoriser les ressources humaines, économiques et intellectuelles du continent.

Dans ce contexte, Mohamed Ali Nafti a exprimé le soutien de la Tunisie au plan d'action Afrique-Russie 2027-2029. Il a souhaité que ce cadre débouche sur des projets concrets dans les infrastructures, l'énergie, les transports, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, l'agriculture, les technologies de la communication et la santé.

Le ministre a insisté sur la nécessité de prévoir des mécanismes de financement et de suivi pour assurer la mise en oeuvre de ces projets.

Un appel à réformer le système international

Mohamed Ali Nafti a également souligné l'importance de la coopération multilatérale et de la solidarité internationale pour surmonter les crises et relever les défis mondiaux.

Il a réitéré l'attachement de la Tunisie au rôle central de l'Organisation des Nations unies, tout en renouvelant son appel à réformer l'institution et à procéder à une révision globale du système international de paix, de sécurité et de développement.

En marge de la réunion ministérielle et du sommet, auxquels il a participé au sein de la délégation tunisienne conduite par la cheffe du gouvernement, le ministre s'est entretenu avec plusieurs de ses homologues africains. Ces échanges ont porté sur les programmes de coopération bilatérale et multilatérale en cours ainsi que sur les moyens de les développer.

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