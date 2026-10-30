Tunisie: L'Espérance laisse des points à Sfax, le Club Africain en embuscade

L'Espérance Sportive de Tunis a été tenue en échec lors de son déplacement à Sfax, concédant un match nul qui pourrait avoir des répercussions sur la course au titre. Avec un seul point récolté, les Sang et Or manquent l'occasion de creuser l'écart et voient la pression s'accentuer dans un championnat où chaque résultat compte.

Ce faux pas espérantiste pourrait notamment profiter au Club Africain qui compte deux matchs en retard en raison de ses engagements continentaux et pourrait tirer profit de cette perte de points pour se rapprocher de la tête.

À mesure que la compétition avance, la lutte pour le titre se resserre. Le moindre faux pas pourrait peser lourd dans le décompte final, et le point laissé par l'Espérance à Sfax pourrait bien prendre une importance particulière dans la suite du championnat.