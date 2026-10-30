Tunisie: L'Espérance laisse des points à Sfax, le Club Africain en embuscade

29 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par Sahar Belhaj

L'Espérance Sportive de Tunis a été tenue en échec lors de son déplacement à Sfax, concédant un match nul qui pourrait avoir des répercussions sur la course au titre. Avec un seul point récolté, les Sang et Or manquent l'occasion de creuser l'écart et voient la pression s'accentuer dans un championnat où chaque résultat compte.

Ce faux pas espérantiste pourrait notamment profiter au Club Africain qui compte deux matchs en retard en raison de ses engagements continentaux et pourrait tirer profit de cette perte de points pour se rapprocher de la tête.

À mesure que la compétition avance, la lutte pour le titre se resserre. Le moindre faux pas pourrait peser lourd dans le décompte final, et le point laissé par l'Espérance à Sfax pourrait bien prendre une importance particulière dans la suite du championnat.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.