Tunisie: Démantèlement d'un réseau de trafic de comprimés psychotropes à Sfax

Les unités sécuritaires à Sfax ont démantelé jeudi soir un réseau spécialisé dans le trafic de comprimés psychotropes à base de prégabaline, actif dans la région d'Awabed, à Sfax, a indiqué une source sécuritaire à l'agence TAP.

L'opération, menée à la suite d'un important travail de renseignement et d'investigation sur le terrain, a permis l'arrestation de deux individus, dont le principal suspect, considéré comme dangereux et recherché pour trafic de stupéfiants, a précisé la même source.

Le deuxième suspect est impliqué dans la dissimulation des comprimés psychotropes et l'intermédiation dans leur distribution.

Les forces de sécurité ont également saisi près de 4.000 comprimés psychotropes, une moto et une somme d'argent, tandis que les investigations se poursuivent, selon la même source.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts sécuritaires visant à démanteler les réseaux de trafic de stupéfiants et à interpeller les personnes impliquées, a-t-on ajouté.