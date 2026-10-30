Afrique: JOJ Dakar 2026 - 157 délégations et 1 938 personnes déjà accueillies au village olympique

Diamniadio — Tous les sites des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 sont prêts à accueillir les compétitions, tandis que 157 délégations et 1 938 personnes, dont 507 athlètes, sont déjà installées au village olympique de Diamniadio, a assuré jeudi à Diamniadio le coordonnateur général du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), Ibrahima Wade.

"Tous les sites sont prêts. Le premier, c'est le site d'hébergement, à savoir le village olympique destiné à accueillir les athlètes. Aujourd'hui, nous y avons 157 délégations, 1 938 personnes logées, dont 507 athlètes, ainsi que plusieurs officiels. Cela signifie que le village destiné à accueillir les athlètes est opérationnel", a-t-il rassuré.

Il s'exprimait lors d'une conférence de presse organisée à deux jours de la cérémonie d'ouverture, prévue samedi à partir de 18 h 30 au stade Abdoulaye-Wade. La présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, a pris part à cette rencontre avec la presse.

M. Wade a précisé que les préparatifs concernent aussi bien les infrastructures que les installations temporaires nécessaires au bon déroulement des compétitions.

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"À Dakar, à Diamniadio et à Saly, tous les sites sont prêts à recevoir les athlètes", a-t-il insisté.

Le coordonnateur du COJOJ a également indiqué que des séances d'entraînement se déroulent déjà sur certains sites de compétition, notamment au complexe Tour de l'OEuf, situé dans le quartier du Point E, à Dakar. Ce site accueillera les épreuves de basketball 3x3, de baseball5, de breaking et de skateboard (street).

"À partir de demain, d'autres sites accueilleront les entraînements de cyclisme, les compétitions ainsi que les activités liées à la cérémonie d'ouverture. Cela signifie qu'à Dakar, à Diamniadio et à Saly, tous les sites sont prêts à recevoir les compétitions", a-t-il ajouté.

Ibrahima Wade a par ailleurs souligné que la préparation des sites ne se limite pas aux travaux de construction et de réhabilitation, mais comprend également la mise en place d'installations temporaires destinées à assurer le bon déroulement des épreuves.

Ces installations doivent notamment permettre "de diffuser les résultats, de filmer les épreuves et d'accueillir les spectateurs", a-t-il précisé, en évoquant les sites de Dakar, de Diamniadio et de Saly.

"Ce sera beau, joli, africain et international", a déclaré le président du COJOJ, Mamadou Diagna Ndiaye, à propos de la cérémonie d'ouverture.

Selon lui, la principale priorité du comité d'organisation est "la mobilisation".

M. Ndiaye a estimé que l'engouement des jeunes pour ces Jeux se manifeste partout et constitue un indicateur important. "Nous gagnerons la bataille de l'engouement", a-t-il assuré.