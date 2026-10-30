Sénégal: Énergie solaire - L'ANER promet d'installer 303 000 lampadaires avec un budget de près de 390 milliards de francs CFA

Fatick — L'Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER) prévoit d'installer 303 000 lampadaires solaires dans le territoire national, avec un budget de près de 390 milliards de francs CFA, a-t-on appris, jeudi, à Fatick (centre), de son directeur général, Thierno Alia Mbengue.

"Pour rappel, le Sénégal déroule depuis 2019 un programme national d'éclairage public comprenant plusieurs phases [...] Nous avons 303 000 lampadaires solaires à installer, avec un budget global de près de 390 milliards de francs CFA", a-t-il annoncé lors d'un atelier d'information de l'ANER sur les énergies renouvelables.

L'Agence nationale pour les énergies renouvelables prévoit d'installer 9 163 lampadaires solaires dans la région de Fatick, ce qui va coûter 23,2 milliards de francs CFA, a indiqué M. Mbengue en présence de la gouverneure Ngoné Cissé et d'autres autorités administratives.

Les établissements de santé feront partie des infrastructures bénéficiaires de cette initiative, d'après lui.

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Cent vingt et un postes de santé se trouvant dans les régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine et Kaolack (centre) en ont déjà bénéficié, selon le directeur général de l'ANER.

Des lampadaires solaires seront installés dans 53 autres postes de santé qui se trouvent dans les mêmes régions, a-t-il promis, ajoutant que cet investissement va coûter 603 millions de francs CFA.

Thierno Alia Mbengue précise que les établissements scolaires et de santé, les lieux de culte, les "daara" (écoles coraniques), les cases des tout-petits, les services des eaux et forêts et les postes de garde de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale font partie de la cible du projet d'électrification solaire des infrastructures publiques.

"Les agriculteurs ignorent les opportunités offertes par le pompage solaire", a-t-il signalé, laissant entendre qu'ils bénéficieront du projet.