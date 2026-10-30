Sénégal: Louga - Vers une gestion concertée et durable du domaine forestier

La gouverneure de la région de Louga, Ndèye Nguénar Mbodj, a présidé, jeudi, une réunion de concertation régionale consacrée à la gestion du domaine forestier, dans un contexte marqué par l'évolution démographique, les difficultés d'accès aux terres cultivables et les enjeux de préservation des ressources naturelles.

Cette rencontre vise à favoriser une gestion concertée et durable des forêts, notamment à travers la redéfinition des limites des domaines classés, l'implication des collectivités territoriales et la recherche de solutions adaptées aux réalités locales.

"Dans la gestion du domaine forestier régional, nous attendons des agents des eaux et forêts une collaboration avec les élus locaux", a déclaré Mme Mbodj, appelant à une approche participative dans la conduite de ce processus.

Elle a demandé à réaliser, un état des lieux dans chaque localité avant toute prise de décision, en tenant compte des spécificités territoriales et des préoccupations des populations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La gouverneure a également préconisé l'organisation de comités locaux de développement (CLD), en rapport avec les sous-préfets et les collectivités territoriales, afin d'identifier les difficultés et de proposer des solutions consensuelles.

Selon elle, le défi consiste à concilier la préservation du patrimoine forestier avec les besoins en terres cultivables, dans un contexte où le Sénégal a fait de la souveraineté alimentaire une priorité.

L'autorité administrative a plaidé pour que les déclassements fonciers se fassent de manière raisonnée, tout en affirmant la nécessité pour les agriculteurs de disposer de terres cultivables.

Elle a, en outre, insisté sur la nécessité de clarifier les limites des communes afin de prévenir les conflits fonciers, estimant que les visites de terrain et la mise en place de comités locaux sont indispensables à la réussite du projet.

De son côté, le chef de l'inspection régionale des eaux et forêts de Louga, le colonel Babacar Dièye Gaye, a rappelé que les actes de classement de certaines forêts remontent aux années 1940, une période durant laquelle les réalités démographiques, économiques et territoriales étaient différentes.

Cette situation engendre, selon lui, des difficultés dans la gestion des espaces forestiers, notamment dans la zone des Niayes et au niveau de la bande de filaos, où des préoccupations sont régulièrement soulevées par les élus locaux et les acteurs économiques.

Il a annoncé que les prochaines étapes du processus seront consacrées à des missions de terrain avec les maires et les autres parties prenantes, en vue de redéfinir les limites des espaces classés et de retrouver les anciennes bornes de délimitation.

"Les limites datent de 1940 et certaines bornes ont été déplacées. Il faut, avec l'aide des populations, retrouver les anciennes bornes", a-t-il suggéré, estimant que les propositions issues des concertations permettront d'orienter les décisions futures.

Le colonel Gaye a également indiqué que des concertations seront organisées à l'échelle départementale et locale, sous la conduite des préfets et des sous-préfets, afin de recueillir les propositions des acteurs concernés.

Le commandant Mamadou Kora, chef de la Division de la protection des forêts à la Direction des eaux et forêts, a souligné à son tour que les réformes de la décentralisation, notamment le transfert de compétences engagé en 1996 et consolidé par l'Acte III de la décentralisation, ont renforcé le rôle des collectivités territoriales dans la gestion des ressources forestières.

Il a rappelé que les services techniques des eaux et forêts ont vocation à accompagner les maires et les présidents de conseils départementaux dans l'exercice de leurs responsabilités, notamment en matière de reboisement, de mise en défens des espaces naturels et de lutte contre le braconnage.

Evoquant la situation des Niayes, il a précisé que le classement de ces espaces répondait initialement à un objectif de restauration des terres et de lutte contre l'ensablement, notamment grâce à l'installation de la bande de filaos.

Toutefois, a-t-il relevé, l'évolution des réalités socio-économiques a favorisé des empiètements sur certains espaces classés, avec des occupations parfois irréversibles, notamment des habitations et des cultures.

Face à ces défis, le commandant Kora a plaidé pour une actualisation de la carte forestière classée, à partir d'un travail de terrain associant les communautés, les élus locaux et l'administration territoriale.

Il a insisté sur l'importance de la participation des populations, dont la connaissance de l'histoire locale et des anciennes limites constitue un élément essentiel pour retracer les périmètres de classement et parvenir à des solutions durables.