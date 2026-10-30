Sénégal: Tivaouane - Les ICS inaugurent de nouvelles salles de classe à Mboro et Méouane

Les Industries chimiques du Sénégal (ICS) ont inauguré deux nouvelles salles de classe dans deux écoles élémentaires des communes de Mboro et Méouane, dans le cadre d'un programme destiné à améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage dans le département de Tivaouane, a constaté l'APS.

Ces réalisations dans les villages de Mbaye Mbaye Peulh (commune de Mboro) et de Diama Thiène (commune de Méouane) s'inscrivent dans un programme dénommé +De meilleures écoles pour un meilleur avenir+. Ce volet de la politique de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) des ICS vise à renforcer les infrastructures éducatives et à contribuer à la qualité des apprentissages dans les communautés riveraines.

Soda Cissé, qui représentait la directrice du développement durable et de la communication des ICS, a souligné que l'éducation est un "axe majeur" de l'engagement sociétal de l'entreprise.

Elle a évoqué "une quarantaine de salles de classe et 44 toilettes" qui ont déjà été réalisées dans le cadre de ce programme, lequel table sur un objectif final de "50 salles de classe".

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L'initiative consiste notamment à remplacer les abris provisoires par des infrastructures adaptées et à réhabiliter les établissements scolaires dégradés.

Les ICS dotent aussi certains établissements de tables-bancs, d'ordinateurs et d'imprimantes, tout en aidant au transport des élèves lors des sorties pédagogiques.

Le directeur de l'école élémentaire de Diama Thiène, Omar Ndiaye, s'est réjoui de la construction d'une nouvelle salle de classe entièrement équipée dans son établissement, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de travail des enseignants et des élèves.

Il a invité les bénéficiaires à veiller à la préservation de l'infrastructure.

Les représentants de l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Tivaouane ont loué la participation des ICS au renforcement des infrastructures scolaires dans le département.

Ils ont appelé à plus de synergie entre les pouvoirs publics, les partenaires privés et les communautés, afin d'améliorer durablement les conditions d'apprentissage.

Ils en ont profité pour féliciter le personnel des écoles bénéficiaires pour leurs performances, les invitant à les consolider durant l'année scolaire 2026-2027.

L'inspecteur de l'éducation et de la formation Makane Seck, responsable du district de Mboro-Darou Khoudoss, a vanté le bond accompli par l'école Mbaye Mbaye Peulh, dont le taux de réussite est passé de 84 % à 98,75 %, tout en l'exhortant à se maintenir au-dessus des 98 %.

Serigne Mbaye a, au nom de l'IEF de Tivaouane, invité les acteurs locaux à poursuivre leurs efforts en vue de construire des toilettes séparées pour les élèves et les enseignants.