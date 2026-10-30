Mbour — Le directeur des Assurances, Mamadou Dia, a appelé, jeudi, à la mise en place d'une couverture assurantielle adaptée aux acteurs du secteur informel, afin de soulager les pouvoirs publics et d'assurer une meilleure prise en charge des conséquences financières des sinistres survenus notamment dans les espaces marchands.

"On est parti du constat qu'il y a beaucoup d'accidents et d'incendies de marché, mais souvent c'est l'État ou les collectivités territoriales qui viennent en appui aux sinistrés, et c'est une charge qui peut être transférée aux assureurs pour soulager les pouvoirs publics", a-t-il estimé.

Mamadou Dia s'exprimait à l'issue d'un atelier consacré à l'Enquête nationale sur l'assurabilité des marchés du Sénégal (ESAMS 2026), à Saly (Mbour).

Lors de cet atelier de restitution et de validation, organisé par l'Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF) en partenariat avec la direction des Assurances (DA), M. Dia a expliqué que l'objectif de l'enquête nationale était d"'identifier les conditions nécessaires à la mise en place d'une couverture assurantielle durable pour les acteurs des marchés du Sénégal".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Cette couverture, indique-t-il, doit au préalable déterminer les conditions techniques d'assurabilité des marchés, notamment à travers leur mise aux normes, afin de réduire les risques et de permettre aux commerçants de bénéficier d'une protection financière adaptée".

"Les participants devront également définir les conditions nécessaires à l'assurabilité des marchés", a-t-il précisé, réitérant qu'une telle initiative pourrait "soulager les pouvoirs publics, régulièrement sollicités pour venir en aide aux acteurs économiques victimes d'incendies et autres sinistres".

Le secrétaire exécutif de l'OQSF, Pape Amadou Diagne, a salué la portée de cette initiative, qu'il considère comme "une démarche novatrice dans le renforcement de la protection financière des acteurs économiques".

Il a souligné que cette enquête, première du genre, va aboutir à un renforcement du rôle des assureurs face à ces calamités qui détruisent des familles et toute une vie de labeur.

M. Diagne a en outre indiqué que les recommandations issues de cet atelier devraient contribuer à atténuer les conséquences de ces sinistres, tout en ouvrant des perspectives pour l'extension de la réflexion à d'autres secteurs, notamment la pêche artisanale et les risques liés aux inondations.