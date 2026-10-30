Afrique: Bambey - La gestion des zones humides urbaines du continent au menu d'un colloque international à l'UAD

Bambey — Un colloque international sur les zones humides urbaines d'Afrique s'est ouvert, jeudi, à l'Université Alioune Diop (UAD) de Bambey, autour du thème "Habiter, exploiter, préserver : quels enjeux contemporains de gestion ?", en présence d'autorités administratives et territoriales, d'universitaires, de chercheurs et d'étudiants, a constaté l'APS.

Prévue jusqu'au 31 octobre, cette rencontre scientifique de trois jours a débuté par une conférence du professeur Alioune Kane, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) sur le thème "Hydrologie des milieux humides : comprendre les processus pour anticiper les impacts du réchauffement climatique".

Les travaux de ce colloque portent notamment sur les risques d'inondation, les modes d'occupation des zones humides, les pratiques agroécologiques et la gouvernance territoriale, afin de promouvoir l'objectif de promouvoir des approches concertées pour une gestion durable de ces espaces.

Dans son discours d'ouverture, le recteur de l'UAD, le professeur Ibrahima Faye, a souligné l'importance de cette rencontre dans le renforcement des liens entre l'enseignement, la recherche et la coopération scientifique.

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Il a également mis en avant la nécessité de produire des connaissances susceptibles d'éclairer les politiques publiques de gestion des territoires.

La directrice de l'UFR Santé et Développement durable, Ndeye Fatou Ngom Guèye, a, pour sa part, insisté sur les liens entre la préservation des écosystèmes et la santé des populations.

Elle a notamment relevé les risques liés à la dégradation des zones humides tels que les inondations, les maladies à transmission vectorielle et l'altération de la qualité des eaux souterraines.

L'adjoint au préfet de Bambey, Moussa Ba, a souligné la nécessité de concilier les besoins en logement, les activités économiques et la préservation de l'environnement.

Il a notamment déploré l'occupation informelle des bas-fonds, les inondations récurrentes et les remblais anarchiques, tout en rappelant la contribution des zones humides à l'agriculture maraîchère et aux économies locales.